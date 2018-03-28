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高均海：让“牡丹笑脸”开遍“一带一路”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 新华网 2018-03-28 20:10
近日，高均海拼合一幅包含上千张“牡丹笑脸”的图片。这张“笑脸”将制作成高3米、长12米的巨幅照片。

　　在“牡丹甲天下”的河南洛阳，花开时节，“一城之人皆若狂”，而其中就有高均海。作为洛阳市摄影家协会主席，他因酷爱牡丹而获“花痴”雅号。他拍摄牡丹，宣传牡丹，并乐此不疲。

　　2015年，高均海带领和他的摄影团队，默默地开展一项名为“万张牡丹笑脸”的摄影行动。在3年时间里，他们走进20多个国家和地区的60多个城市和乡村，把镜头对准来自40多个国家的1万余名不同肤色、不同民族的人，将这些人的微笑与牡丹花同框定格，形成一幅幅“牡丹笑脸”。如今，“牡丹笑脸”的数量还在不断增长......

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[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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