高均海：让“牡丹笑脸”开遍“一带一路”

在“牡丹甲天下”的河南洛阳，花开时节，“一城之人皆若狂”，而其中就有高均海。作为洛阳市摄影家协会主席，他因酷爱牡丹而获“花痴”雅号。他拍摄牡丹，宣传牡丹，并乐此不疲。
在“牡丹甲天下”的河南洛阳，花开时节，“一城之人皆若狂”，而其中就有高均海。作为洛阳市摄影家协会主席，他因酷爱牡丹而获“花痴”雅号。他拍摄牡丹，宣传牡丹，并乐此不疲。
2015年，高均海带领和他的摄影团队，默默地开展一项名为“万张牡丹笑脸”的摄影行动。在3年时间里，他们走进20多个国家和地区的60多个城市和乡村，把镜头对准来自40多个国家的1万余名不同肤色、不同民族的人，将这些人的微笑与牡丹花同框定格，形成一幅幅“牡丹笑脸”。如今，“牡丹笑脸”的数量还在不断增长......
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