日照—濮阳—洛阳原油管道工程开工建设啦

3月28日上午，承载着洛阳石化干部职工希望和梦想的炼油结构调整项目配套工程——日照—濮阳—洛阳原油管道工程在河南、山东两省同时开工。

3月28日上午，承载着洛阳石化干部职工希望和梦想的炼油结构调整项目配套工程——日照—濮阳—洛阳原油管道工程在河南、山东两省同时开工。

据了解，洛阳石化每年约有300万吨原油通过铁路运输进厂。与管道输送相比，铁路运输能耗高、损耗大，安全和环保性也较差，且运输成本平均为管道运输的1.5倍以上。

日照—濮阳—洛阳原油管道工程起点为山东日照岚山首站，终点为洛阳吉利末站，途经日照、临沂、泰安、济宁、荷泽、濮阳、安阳、新乡、焦作、洛阳等山东、河南两省10市。主要建设内容为：敷设管径为Φ762管线796公里，设计输量近期1000万吨/年，远期1800万吨/年。

该工程总投资约49.4亿元，预计2019年底全线贯通，2020年3月建成中交。

日照—濮阳—洛阳原油管道工程不仅是国家原油及成品油管网发展规划的重点项目、河南省重点建设项目，又是满足洛阳石化炼油结构调整项目实施后资源保障的生命工程、提升竞争能力的希望工程。洛阳石化将一如既往地搞好协调配合，全力以赴提供人力、物力支持，同时抓好与炼油结构调整项目的衔接，推动企业高质量发展，为中原经济区建设和“中部崛起”战略实施做出更大的贡献。（郭谦 赵鹏钧 王东亮）