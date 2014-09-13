今年洛阳将完成伊滨新城核心区域城市设计

计划开展14项规划编制工作，完成伊滨新城核心区域城市设计，所有行政审批业务在窗口实现“统进统出”和“一站式”服务，建立私搭乱建有奖举报机制……今日上午，2018年度全市城乡规划暨党风廉政建设工作会谈召开，透露出今年一系列重点工作。

计划开展14项规划编制工作，完成伊滨新城核心区域城市设计，所有行政审批业务在窗口实现“统进统出”和“一站式”服务，建立私搭乱建有奖举报机制……今日上午，2018年度全市城乡规划暨党风廉政建设工作会谈召开，透露出今年一系列重点工作。 洛阳网讯 计划开展14项规划编制工作，完成伊滨新城核心区域城市设计，所有行政审批业务在窗口实现“统进统出”和“一站式”服务，建立私搭乱建有奖举报机制……今日上午，2018年度全市城乡规划暨党风廉政建设工作会谈召开，透露出今年一系列重点工作。 【提升城市品质，中心城区、县域村镇要“两手”一起抓】 为提升中心城区品质，今年我市计划开展14项规划编制工作： 战略规划、总体规划编制方面2项：完成五期城市总体规划纲要成果，并按程序逐级上报审批；审议批准“一中心六组团”空间发展规划。 专项规划和城市双修规划编制方面7项：组织编制《洛阳市中心城区建设提质专项规划》，完成洛阳市城市“双修”(即城市修补、生态修复)总体规划、洛阳市中心城区公共空间系统专项规划、洛阳市中心城区夜景照明专项规划、洛阳市生态修复专项规划、洛阳市中心城区五线(蓝线、紫线、黄线、绿线、红线)专项规划和市区王城大道、中州路、九都路、开元大道等20条路“双修”提升规划。 重大基础设施项目规划5项：深化高铁龙门站综合交通枢纽规划成果，完成洛阳机场综合交通枢纽规划、洛阳火车站枢纽、涧西谷水综合交通枢纽规划和轨道交通控制中心规划设计方案。 此外，在提升中心城区品质方面，今年我市规划部门还将组织对历史文化街区和历史建筑进行普查并建立历史建筑遗产数据档案，完成洛阳市中心城区城市建筑风貌设计导则、高铁龙门站周边城市设计和伊滨新城核心区域城市设计。 为提升县域村镇品质，今年我市将继续开展历史文化名镇名村保护和特色小镇、中心镇及美丽乡村规划建设： 贯彻乡村振兴战略，推动完成110个历史文化名村、传统村落、美丽乡村及建设活动频繁村庄的规划编制。其中，偃师市9个、孟津县11个、宜阳县18个、新安县10个、伊川县12个、汝阳县12个、洛宁县9个、嵩县17个、栾川县12个。 加强历史文化保护，各县(市)选择至少1个片区作为历史风貌区进行保护性整治提升，建成一条以上高品质的特色街。 【提高行政效能，及时修编、制定相关规定】 今年，我市规划部门将进一步提高行政效能，具体采取这些行动： 及时修订《规划行政审批办事指南》，对所有规划审批服务事项进行分类，对申请人提交材料、窗口人员接件、对材料审核目录及准备要点、材料审查要点、审图要点进行细化明确，不断提升规范化服务水平和办理效率； 所有的行政审批业务在窗口实现“统进统出”和“一站式”服务，切实提高群众满意度； 加快修编《洛阳市城市建筑规划管理技术规定》，提高建筑退让、间距、停车标准，从严管控建设项目审批； 及时出台《洛阳市市政管线建设管理办法》，加强市政项目规划统筹，杜绝马路拉链的发生； 制定临时建筑管理规定，对临时建筑的体量、性质、规模、结构及监管等做出明确要求。 【严格执法监察，建立私搭乱建有奖举报机制】 今年，我市规划部门将继续加大网格化监管力度，及时发现并查处管控区域内各类违法建设行为，加大对违反规划行为的处罚力度。其中，我市将建立私搭乱建有奖举报机制，鼓励群众监督举报。(记者 郭瑛 通讯员 游进南)