中国第一比丘尼——净检

西晋末年，天下大乱，一名柔弱的女子抛却三千烦恼丝，一心要做度化众生的比丘尼(俗称尼姑)，她就是在洛阳竹林寺修行的净检。南梁宝唱法师在所著的四卷《比丘尼传》(简称《尼传》)中，记录了晋、宋、齐、梁四朝著名的65个比丘尼，其中净检为中国第一个落发受戒的比丘尼。

净检修行图(摄于白马寺释源陈展馆)

西晋末年，天下大乱，一名柔弱的女子抛却三千烦恼丝，一心要做度化众生的比丘尼(俗称尼姑)，她就是在洛阳竹林寺修行的净检。

南梁宝唱法师在所著的四卷《比丘尼传》(简称《尼传》)中，记录了晋、宋、齐、梁四朝著名的65个比丘尼，其中净检为中国第一个落发受戒的比丘尼。

净检有着怎样的人生经历？

净检，俗姓种，名令仪，生于公元291年，彭城(今江苏徐州)人。她的父亲种诞曾任武威(今甘肃武威)太守。

生活在西晋都城洛阳的她，自幼聪颖过人，饱读诗书，弹得一手好琴，十几岁时已是远近闻名的才女。

她的人生在她结婚后发生了转折。丈夫早逝，她孑然一身，家道中落，不得不到有钱人家当家庭教师谋生。

晋愍(mǐn)帝建兴年间(公元313年至316年)，法始和尚在洛阳城西门外立寺说法，种令仪听后怦然心动，萌生了出家的念头。

一天，种令仪去拜访法始和尚，问道：“我是个女子，能否皈依佛门？”

法始和尚：“女子出家没有先例呀！”

种令仪：“佛经中有比丘，也有比丘尼，可见在印度女子是可以出家的。”

法始和尚：“我无法回答你的问题，你可以去请教来自西域的高僧智山。”

种令仪找到高僧智山，说明来意。智山见种令仪矢志不渝，便答应让她剃发受戒，法名净检。当时，与她志向相同的共有24名女子，也一起受了戒，跟随她在洛阳城西门建竹林寺修行。洛阳的竹林寺因此成为我国第一座供女性出家人修行的寺院。

净检出家那年24岁。从此，她以传播佛教文化为己任，直到70岁圆寂，是当时佛教界较有影响的人物。（洛阳晚报记者 刘婷 通讯员 伏蓉 文/图）