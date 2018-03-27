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咱将有机会在家门口参加欧洲舞会

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-28 09:21

　　昨日上午，洛阳旅发集团与维也纳交响乐团战略合作暨“百部剧计划”合作签约仪式举行，签约双方将在演出、演艺资源等多方面展开合作。

　　在签约活动现场，维也纳国家歌剧院代表弗里德里希介绍，维也纳国家歌剧院是世界四大歌剧院之一，素有“世界歌剧中心”之称，也是维也纳的主要象征。未来，通过合作维也纳歌剧院舞会将会在洛阳落地，届时，洛阳市民不仅可以在家门口欣赏、参加原汁原味的欧洲舞会，还可以了解西方文化。此外，弗里德里希表示，希望通过交流促进彼此文化、经济领域的合作。未来，有机会还将尝试把洛阳好的历史人物、历史故事以音乐剧、交响乐的形式推出，让更多西方人了解洛阳。

　　洛阳旅发集团负责人表示，本次与维也纳交响乐团合作，是该集团履行社会责任，进行产业转型、融合和升级的实践，旨在让更多优秀的文化走进洛阳，把洛阳的本土文化推向世界，为洛阳百姓的文化生活提供更多优质的精神食粮。同时，进一步培育和壮大洛阳文艺演出业，为洛阳城市文化旅游产业的深度融合发展助力。

　　洛阳旅发集团是洛阳市文化旅游产业领域的投融资运营主体，产业涉及文旅项目、金融、传媒、航空等多个领域。去年，洛阳旅发集团大力推进洛阳城市会客厅等文化旅游项目建设，同时，积极与中国对外文化集团、中国经营报社、广东奥飞动漫文化股份有限公司、北京中书资源投资有限公司等国内一线文化传媒企业合作，打造了《冰雪奇缘》《卡门》《巴啦啦小魔仙》等一系列文艺精品。接下来，洛阳旅发集团将依托洛阳本土文化，推出“百部剧计划”，重点围绕打造中国文化的创造基地、打造洛阳文化和旅游的融合项目，促进产业发展，增进人民福祉，为推动洛阳文化旅游产业大发展注入新活力。（洛阳晚报记者 张人杰 通讯员 秦阳）
[ 责任编辑：史戎戎]
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