农行洛阳分行召开2018年党建经营和合规管理工作会议

近日，全市农行2018年党建经营和合规管理工作会议召开，向全行员工发出党建工作动员令：发挥党建“六大引领”作用，服务好洛阳副中心城市建设。

近日，全市农行2018年党建经营和合规管理工作会议召开，向全行员工发出党建工作动员令：发挥党建“六大引领”作用，服务好洛阳副中心城市建设。

党建引领政治建设，发挥党组织核心作用。党委(支部)要在“把方向、转作风、强执行、抓落实”上发挥核心作用，带头维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决服从总、分行党委的决策部署和工作安排。

党建引领经营管理，推进高质量有效发展。坚持党建管理与精准扶贫，确保党组织和党员在服务“三农”中发挥引领作用。组建“党员先锋队”，发挥党组织的凝聚力、向心力和战斗力，完成全年新增贷款40亿元的目标任务。

党建引领队伍建设，履行服务基层职责。坚持落实“党管干部”和“双培养”方针，择优选派机关支部书记兼任乡镇网点“第一书记”，推动基层党建工作制度化、规范化、常态化。

党建引领作风建设，落实“转作风、强执行、保落实”工作要求。坚持“严字当头”，集中整治作风建设，重点对形式主义、官僚主义、“部门银行”等顽疾开展专项治理，营造风清气正的党风行风。

党建引领正风肃纪，推进党风廉政建设。发挥“一把手”表率作用，带头廉洁自律，带头遵规守矩，主动接受内外部监督，引发“头雁效应”。

党建引领案防风控，推进合规管理落地见效。党委强化责任意识，党委书记作为第一责任人，纪委书记作为直接责任人，统筹协调推广，用好“三线一网格”系统，筑牢案防风控天网。(杨武强)