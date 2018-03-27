工商银行洛阳分行“大行工匠”马鹏军——勤勤恳恳的“科技120”

马鹏军，1985年参加工作，工程师，现在工行洛阳分行信息科技部工作。

“大行工匠”马鹏军

马鹏军，1985年参加工作，工程师，现在工行洛阳分行信息科技部工作。

30多年来，马鹏军恪尽职守，勤勤恳恳地做好每一项工作，积极参加网点建设和网络平台搭建及各项技术业务的推广，经马鹏军处理的计算机故障不胜枚举，经他亲手安装调试的设备更是不计其数。马鹏军的足迹遍布洛阳9县(市)6区100余个网点，长年累月地处理各类故障，不分白天黑夜匆匆奔走于各个网点，被同事戏称为“科技120”。

在该行全面推进网点运营标准化改造时，洛阳分行有网点80多个，自助网点90多个，马鹏军所在的小组仅用了两个月的时间，就跑遍了全行所有网点。他白天制订改造方案，晚上加班实施改造，提前完成网点标准化推广，确保全行按时完成了网点运营标准化改革。 2017年，为了消除网点线路安全隐患，提升网点办公环境，马鹏军加班加点完成了42个网点网络机柜、网络线路的改造任务，为业务发展提供了支撑。

马鹏军岗位职责中有一项是网络维护，看似简单，其实不然。网络维护中最令人头痛的就是查找软故障，并且故障不定时、不定点。一个周末，网点打来电话告知网络故障，所有设备都无法联网，对外无法正常营业，客户在营业厅里排起了长龙。马鹏军接到电话就往网点赶，当时下着瓢泼大雨，他及时排查了故障原因，三下五除二就排除故障，维护了工行的社会形象。

时光飞逝，从毛头小伙子到踏实敬业的中年人，马鹏军把青春都献给了自己热爱的工行信息科技工作岗位；凭着工作中的仔细认真、不留隐患和30年的工作经验，马鹏军带动和影响了一批又一批年轻人。（李鹏 刘毓晖 文/图）