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孟津县铁炉村：千树万树梨花开 村民致富乐开怀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-28 09:09

　　近日，孟津县会盟镇铁炉村的徐翠玲一直在忙着采摘白蒿、荠荠菜等野菜。23日，第六届会盟梨花节在铁炉村孟津梨主题公园开幕，2018孟津县“漫步花海嘉年华”也在这里启动。经营农家乐的徐翠玲，正是为梨花节上招待游客准备食材。

　　在铁炉村，不少梨花已经开放。铁炉村党支部副书记臧占伟介绍，梨花的盛花期有十几天，从3月底到4月初，3月28日前后是梨花的最佳观赏期。

　　根据往年经验，梨花节期间每天的游客数量都在万人以上，熙熙攘攘的游客不仅把这里变得更热闹，也让会盟镇的梨树种植户、农家乐经营户们乐开了怀。像徐翠玲一样经营农家乐的农户，在梨花节期间每天收入都在千元以上。

　　有着多年梨树种植经验的村民徐全民说：“一亩果园每年大约能收获3吨梨，净利润在4000元以上。”现在，铁炉村已经形成了以梨文化为主题，集观光、民俗、休闲、体验于一体的“梨花经济”区。会盟镇党委书记孙永伟表示，将以梨花为媒，借助生态旅游节的示范效应，让更多农民融入旅游产业链，真正实现以旅促农、以旅富民。

　　梨花节地点：孟津梨主题公园

　　乘车路线：洛阳站乘洛阳—扣马客车直达；东花坛乘85路公交车到会盟站下车向东至铁炉村。洛阳通往黄河以北的车(如吉利、济源、焦作、新乡等)，到会盟站下车向东至铁炉村。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 朱晓玲）
[ 责任编辑：崔利利]
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