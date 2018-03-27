百余部中外优秀剧目今年将在洛上演

今年，洛阳市民在家门口就能欣赏到诸多中外优秀剧目。
今年，洛阳市民在家门口就能欣赏到诸多中外优秀剧目。
昨日，洛阳旅游发展集团有限公司(下称洛阳旅发集团)与维也纳交响乐团战略合作暨洛阳百部剧签约仪式举行，洛阳旅发集团将与维也纳国家歌剧院、维也纳交响乐团、星成长国际文化发展(北京)有限公司等合作，引入《冰雪奇缘》《海底总动员》等百余部中外优秀剧目，于今年在我市陆续上演。
维也纳国家歌剧院始建于1861年，与英国皇家歌剧院、纽约大都会歌剧院、巴黎国家歌剧院并称为“世界四大歌剧院”，素有“世界歌剧中心”之称。成立于1900年的维也纳交响乐团与维也纳爱乐乐团、维也纳广播乐团并称“维也纳三大交响乐团”，是欧洲乐坛顶尖的交响乐团之一。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 秦阳）
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