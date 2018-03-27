新安县一教师一把剪刀剪出《清明上河图》

“绝了！”前不久，在新安县第九届美术作品展上，一幅剪纸作品让前来观展的人们交口称赞。

精心创作

作品展示

“绝了！”前不久，在新安县第九届美术作品展上，一幅剪纸作品让前来观展的人们交口称赞。

究竟绝在何处？原来，这幅剪纸作品展现的是我国古代绘画艺术精品《清明上河图》，让人称奇的是，它的宽度达0.9米，长度达15米。

这件巨幅剪纸作品的作者名叫陈凯，是新安县城关三中的美术教师，今年47岁，学习剪纸艺术已有25年。

陈凯在大学期间学的是美术专业，毕业后被分配至新安县的一所乡镇初中教学。学校所处偏僻，购买颜料、画纸等非常不便。“后来我想，剪纸是中国的传统艺术，也不需要什么特殊材料，一把剪刀，几张纸，就可以了。”他说，于是，他就把剪纸作为教学的一部分引入课堂，深得学生喜爱。

后来，陈凯又慢慢学会了刻刀剪纸，最初学校没有电脑，他就自己画图案，比画着刻；没有刻刀，他就把锯条磨成刻刀；没有蜡盘，他就用切菜板代替。

2005年，陈凯来到新安县城关三中工作。报到那天，他带来了数百张剪纸作品，引起师生们关注。为了发挥他的特长，让学生了解和学习中国传统艺术，学校将剪纸艺术作为一项重要文化特色融入校园，还专门为陈凯配置了一间创作室、一间展览室。

去年，新安县举办第八届美术作品展，陈凯历时20多天精心创作了长达4米的《群芳夜宴图》，赢得观众赞许。

去年6月，新安县筹备举办第九届美术作品展，陈凯收到约稿通知，他决定剪一幅《清明上河图》。他找来图稿，反复揣摩画中的建筑、树木及人物神态等，当月就开始了创作。

时值盛夏，陈凯独自待在只有一台电风扇的创作室内，剪刀、刻刀并用，全身心投入创作中。暑假期间，他每天早上到学校，一直到深夜才回家，有时甚至不知不觉工作到次日凌晨。去年11月，他终于完成了这件巨幅剪纸作品。

作品完成后，学校师生成为首批观众，大家无不为之震撼，更被他的执着精神折服。当这件作品在新安县第九届美术作品展上展出时，人们无不拍手称奇。

“希望更多的人了解剪纸艺术、传承剪纸艺术。”陈凯说，剪纸艺术是最古老的中国民间艺术之一，作为一种镂空艺术，它能给人以视觉上透空的感觉和艺术享受，希望可以通过展览展示让更多的年轻人关注和喜爱这一传统民间艺术，加深对中国民俗文化的了解并加以传承。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 刘功银 杨洋 文/图）