提醒！高速公路隧道内遇紧急情况 这些设施都能用

昨日上午，一场应急演练在二广高速公路汝阳段上台隧道举行。演练现场，面对一场因车辆事故引发的火情，交警、路政部门第一时间启动应急预案，组织人员救火，仅十余分钟后，交通恢复正常。

隧道内的消防箱

昨日上午，一场应急演练在二广高速公路汝阳段上台隧道举行。演练现场，面对一场因车辆事故引发的火情，交警、路政部门第一时间启动应急预案，组织人员救火，仅十余分钟后，交通恢复正常。

如果在高速公路隧道内遇到险情，您知道该怎么办吗？其实，隧道内有很多安全设施可以利用。记者请教了交警、路政部门，咱们一起看看这些安全设施怎么用吧！

消防箱

每隔50米一个，打开就能用

在一些长隧道里，配备有消防专用工具，如干粉灭火器、消防水袋等。这些工具被安装在隧道内的消防箱内。

在长达2000米的上台隧道内，记者看到，每隔50米就有一个消防箱指示牌。打开消防箱，其中配有3个干粉灭火器、2个消防水袋及其他配套工具。

河南高速公路发展有限责任公司洛阳分公司副总经理李新功介绍，隧道内的消防箱均不上锁，如果司机在隧道内遇到的火情不大，根据判断可自行处理，打开消防箱，就能使用各种工具，但如果火情较大，最好还是先撤离，报警告知专业人员灭火。

应急电话

不用拨号，提起就接通

不少人都知道，在高速公路上遇到险情，可以拨打110、12122报警。如果手机没有信号或电量不足无法拨号怎么办？您还可以使用应急电话。

一般情况下，隧道内的应急电话每隔250米就有一个。在上台隧道内，应急电话位于隧道壁上一个红色小盒子内，电话上方有白底绿框的灯箱指示牌。

市高速交警大队副大队长杜毅提醒，应急电话不上锁，只要有需要，提起话筒就可直接与高速交警和路政联合指挥中心对话，请大家在保障自身安全的情况下，第一时间报告险情。

安全通道

穿过即进入另一侧隧道

隧道内的安全通道又叫横通道，分为车行和人行两种，穿过它，就可以到达另一侧的隧道内。根据隧道长度，每隔几百米就会有一个安全通道。在上合隧道内，记者共看到2个车行安全通道、4个人行安全通道。

李新功介绍，平时，安全通道被卷闸门挡起来，同样不上锁，只要有需要，拉起卷闸门就可前往另一侧的隧道。不过，穿过隧道后，要注意靠墙行走，避开道路上的车。

安全指示牌

显示与安全通道的距离

在隧道壁下方，每隔一段距离就会有一个安全指示牌。这个指示牌上面标注了红色的数字。

杜毅介绍，这些数字显示的是该位置与安全通道的距离，为大家撤离时选择方向提供参考。不过，如果隧道内有浓烟，他建议选择迎风方向撤离，同时用水打湿衣物或毛巾掩住口鼻，弯腰贴墙行走，隧道内的墙壁都涂有防火材料，是安全的。而且，隧道顶部的强风机会自动开启，把烟雾向上吸引、疏散。

为了行车安全，杜毅提醒，别忘了车内配备小型灭火器，遇到小险情可及时处理。

在隧道内开车，这样更安全

特别提醒

在高速公路上行驶，进出隧道是常有的事。您知道在隧道内怎么开车吗？看看市高速交警大队民警的特别提示——

●白天进隧道也应开灯

如今，大部分隧道内都安装有照明设施，但是进入隧道时，光线还是会瞬间变暗，眼睛短时间内难以适应。因此，即便是白天，进隧道前也最好提前打开车灯，有利于我们判断隧道内情况，同时也能让其他车辆察觉到你的存在，但不要使用远光灯。

●降低车速，拉开车距

因为光线变暗，不少人进入隧道会踩一下刹车减速，因此，如果您驶入隧道速度过大，可能会跟前车追尾。隧道入口都会在显著位置设置限速标志，请严格执行。同样的道理，开车进入隧道时一定要注意保持车距，最好保持在100米以上。

●不得变换车道和超车

隧道内通常只有两三条车道，因为光线较暗，进入隧道后严禁变换车道、加速和超车。

●驶出隧道时不要匆忙加速

驶出隧道时眼睛仍然会有短暂不适，因此，驶出隧道时还是要放慢车速，不能匆忙加速。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 李旋 文/图）