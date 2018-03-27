洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！高速公路隧道内遇紧急情况 这些设施都能用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-28 08:46

　　隧道内的消防箱

　　昨日上午，一场应急演练在二广高速公路汝阳段上台隧道举行。演练现场，面对一场因车辆事故引发的火情，交警、路政部门第一时间启动应急预案，组织人员救火，仅十余分钟后，交通恢复正常。

　　如果在高速公路隧道内遇到险情，您知道该怎么办吗？其实，隧道内有很多安全设施可以利用。记者请教了交警、路政部门，咱们一起看看这些安全设施怎么用吧！

　　消防箱

　　每隔50米一个，打开就能用

　　在一些长隧道里，配备有消防专用工具，如干粉灭火器、消防水袋等。这些工具被安装在隧道内的消防箱内。

　　在长达2000米的上台隧道内，记者看到，每隔50米就有一个消防箱指示牌。打开消防箱，其中配有3个干粉灭火器、2个消防水袋及其他配套工具。

　　河南高速公路发展有限责任公司洛阳分公司副总经理李新功介绍，隧道内的消防箱均不上锁，如果司机在隧道内遇到的火情不大，根据判断可自行处理，打开消防箱，就能使用各种工具，但如果火情较大，最好还是先撤离，报警告知专业人员灭火。

　　应急电话

　　不用拨号，提起就接通

　　不少人都知道，在高速公路上遇到险情，可以拨打110、12122报警。如果手机没有信号或电量不足无法拨号怎么办？您还可以使用应急电话。

　　一般情况下，隧道内的应急电话每隔250米就有一个。在上台隧道内，应急电话位于隧道壁上一个红色小盒子内，电话上方有白底绿框的灯箱指示牌。

　　市高速交警大队副大队长杜毅提醒，应急电话不上锁，只要有需要，提起话筒就可直接与高速交警和路政联合指挥中心对话，请大家在保障自身安全的情况下，第一时间报告险情。

　　安全通道

　　穿过即进入另一侧隧道

　　隧道内的安全通道又叫横通道，分为车行和人行两种，穿过它，就可以到达另一侧的隧道内。根据隧道长度，每隔几百米就会有一个安全通道。在上合隧道内，记者共看到2个车行安全通道、4个人行安全通道。

　　李新功介绍，平时，安全通道被卷闸门挡起来，同样不上锁，只要有需要，拉起卷闸门就可前往另一侧的隧道。不过，穿过隧道后，要注意靠墙行走，避开道路上的车。

　　安全指示牌

　　显示与安全通道的距离

　　在隧道壁下方，每隔一段距离就会有一个安全指示牌。这个指示牌上面标注了红色的数字。

　　杜毅介绍，这些数字显示的是该位置与安全通道的距离，为大家撤离时选择方向提供参考。不过，如果隧道内有浓烟，他建议选择迎风方向撤离，同时用水打湿衣物或毛巾掩住口鼻，弯腰贴墙行走，隧道内的墙壁都涂有防火材料，是安全的。而且，隧道顶部的强风机会自动开启，把烟雾向上吸引、疏散。

　　为了行车安全，杜毅提醒，别忘了车内配备小型灭火器，遇到小险情可及时处理。

　　在隧道内开车，这样更安全

　　特别提醒

　　在高速公路上行驶，进出隧道是常有的事。您知道在隧道内怎么开车吗？看看市高速交警大队民警的特别提示——

　　●白天进隧道也应开灯

　　如今，大部分隧道内都安装有照明设施，但是进入隧道时，光线还是会瞬间变暗，眼睛短时间内难以适应。因此，即便是白天，进隧道前也最好提前打开车灯，有利于我们判断隧道内情况，同时也能让其他车辆察觉到你的存在，但不要使用远光灯。

　　●降低车速，拉开车距

　　因为光线变暗，不少人进入隧道会踩一下刹车减速，因此，如果您驶入隧道速度过大，可能会跟前车追尾。隧道入口都会在显著位置设置限速标志，请严格执行。同样的道理，开车进入隧道时一定要注意保持车距，最好保持在100米以上。

　　●不得变换车道和超车

　　隧道内通常只有两三条车道，因为光线较暗，进入隧道后严禁变换车道、加速和超车。

　　●驶出隧道时不要匆忙加速

　　驶出隧道时眼睛仍然会有短暂不适，因此，驶出隧道时还是要放慢车速，不能匆忙加速。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 李旋 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]害怕拔智齿？这样的智齿让人“痛的要命”
  • ·[健康]春天到，儿童常见传染病已悄然来袭，速点！
  • ·[健康]心衰的隐形杀手--便秘，我们治疗有一招
    		•
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
        对于只有三天时间的清明小长假，自驾游的目的地一定要选择远近适中的，以早晨出发中午之前到、路程在400公里...
  • ·外出旅行用好手机APP 省事省心又省钱
  • ·牡丹花开亲朋来去哪里吃 洛城美食街区任您选
  • ·六成多人旅途中每天睡不够7小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛龙区：务工脱贫 能拿“奖金”
  • 洛龙区最大公租房小区靓姿初现
  • 刘宛康调研指导中心城区重点项目建设
  • 伊河岸边好风光
  • 吉利区：黄河湿地生态恢复工程加快推进
  • 700多套经适房公开抽号 “中签”家庭...
  • 河南自贸区洛阳片区金融机构达13家
  • 提醒！高速公路隧道内遇紧急情况 这些...
  • 牡丹文化节期间 洛阳各大牡丹观赏园推...
  • 今年2月，洛阳市91人被吊销机动车驾驶证
    		•
    百姓呼声
    因换工作社保断缴三个月，对个人有啥影响
    外省缴纳的公积金能否在洛阳贷款买房使用
    精彩图片
    滨河南路添新桥
    偃师张氏节孝坊（探寻...
    八旬老人冯健：让助学...
    花情预报越来越准 整体...
    精彩热帖

    春风拂槛露华浓

    垂丝海棠

    红玉兰绽放

    油菜黄花映俏女
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605