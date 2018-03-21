“心理盲区”比“汽车盲区”更危险

“心理盲区”的危险性在于不知道或有意忽视盲区的存在，不知道自己常常就行动在别人的“心理盲区”内。

“心理盲区”的危险性在于不知道或有意忽视盲区的存在，不知道自己常常就行动在别人的“心理盲区”内。

一起货车倒车不慎造成的孩子死亡悲剧，引发了人们对“汽车盲区”的持续关注。

这样的新闻总是令人不忍卒读。人们常说，“大意失荆州”，因大意失去的还有孩子如花的生命。比“汽车盲区”更可怕的，往往是人们安全意识的“心理盲区”。

如果当时能多看一眼、多问一句，也许，悲剧就不会发生。造成人们安全意识“心理盲区”的因素，与人们的粗心、自负、漠视规则等生活陋习有关。

如今车多人多，很多小区交通环境复杂，“停车难”造成不少人乱停车。孩子不懂“汽车盲区”很正常，但如果大人不对孩子进行安全教育，这就是成人的安全意识“心理盲区”，甚至在有些人心中，自己和孩子的安全要仰仗别人的小心，把“他也担心会出事”“谅他不敢撞我”心理当作安全防护，过马路时肆意闯红灯，遇见倒车时大大咧咧不躲避，开车强行变道加塞等现象不少见。

其实，防范、消除“汽车盲区”并不难，多了解相关知识、严格遵守交通规则便可最大限度地避免危险。消除“心理盲区”却不容易，相比“技能盲区”，“心理盲区”的危险性在于不知道或有意忽视盲区的存在，不知道自己常常就行动在别人的“心理盲区”内，无知加无畏，一旦发生悲剧，当事人连补上安全课的机会都没有。

消除“心理盲区”，需要强烈的责任心，需要时时刻刻绷紧安全这根弦，时时刻刻警惕自己的交通陋习。对个人来说，上马路，心头长亮“红绿灯”，回小区，严格遵守交通规则，只有从内心敬畏交通规则，车轮下的安全才有足够保障。

生活中，随时随地为自己上堂安全课，行动前，问问自己这样做是否有危险，这种提醒，不多余。（新闻观察员 洛谭）