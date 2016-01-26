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洛阳市出台新型材料业转型升级行动计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-28 08:45

　　日前，我市出台《洛阳市新型材料业转型升级行动计划(2018—2020年)》，提出要加快新型材料业创新发展，聚焦铝加工、钛加工、铜加工、镁加工、钨钼新材料、新型建材、硅产业、化工新材料、复合材料及前沿新材料等领域，着力突破关键核心技术，研发有竞争力的产品，形成龙头企业引领、高成长性科技企业集聚的新材料产业集群。

　　去年，我市规模以上新型材料企业共有80余家，实现主营业务收入591亿元。近年，随着产业转型升级的不断深化，我市有色金属、石油化工、建材等行业不断取得技术突破，向着航空航天、海洋工程、轨道交通、高端装备、新能源、电子信息等高端领域挺进。

　　新型材料业转型升级行动计划的主要内容

　　总体目标

　　到2020年，我市新材料产业规模以上企业销售收入达到1000亿元，年均增长率保持在20%以上。

　　在铝、钛合金材料、钨钼稀有金属材料、新型耐火材料、功能玻璃等细分领域，形成4个至5个超百亿元产业集群。

　　打造新安、高新、洛龙钛产业谷带，高新新型合金材料河南省战略性新兴产业示范园区，伊川、新安铝及铝合金产业集群，栾川钨钼新材料专业园区、洛新钨钼产业园。

　　重点工程

　　链式整合工程

　　依托资源和产业基础优势，谋划发展新型材料重点领域产业链，绘制产业链图谱，延链补链强链，拉长铝加工、钛产业、铜加工等具有较大成长空间的产业链条。探索创新链、供应链、金融链协同创新，实施“互联网+”新型材料行动，构建产品研发、生产、物流、金融等配套齐全的产业体系。

　　龙头带动工程

　　支持和引导电解铝、水泥、玻璃等传统行业龙头企业，整合产业链上下游资源，优化资金、技术、人才等要素配置，提升产业集中度和竞争力。支持新型材料制造企业专业化、精细化、特色化发展，聚焦优势领域、专注核心业务，建设本行业具有核心竞争力的“隐形冠军”。依托原材料基础优势，大力推广“原材料+制成品”特色产业链模式，推动上下游产业链集聚，吸引数量众多、生产不同种类产品的中小型加工企业集聚发展。

　　技术创新工程

　　联合科研院所、行业组织，在铝、钛、铜、镁、钨钼合金和新型建材等优势领域建设省级制造业创新中心，争创国家制造业创新中心，加快布局建设重点实验室、工程研究中心、企业技术中心等创新平台，引进建设一批高水平产业技术研究院等新型研发机构，推进关键技术研发和产业化。依托重点企业、联盟、高等院校、职业院校和公共服务平台，通过开展联合攻关和共同实施重大项目，培养一批专业技术人才、技术骨干、产业工人与创新团队。

　　质量品牌工程

　　加强与国际、国内优质产品质量比对，支持企业瞄准标杆实施技术改造，在铝、钛、铜、镁、钨钼加工、耐火材料、水泥、玻璃等重点行业开展工艺优化行动，鼓励企业积极应用新技术、新工艺、新设备，推动质量提升和关键技术攻关。完善第三方质量评价体系，开展高端品质认证，推动质量评价由追求“合格率”向追求“满意度”跃升。以重点园区、骨干企业为依托，打造企业知名品牌、区域特色品牌。

　　市场拓展工程

　　依托龙头企业和下游用户，建设新材料生产应用示范平台，针对下游用户产品应用开展新材料工艺技术与应用技术开发，加快释放新材料市场需求。搭建上下游企业对接合作平台，支持材料生产企业面向应用需求研发新材料，推动下游行业积极使用新材料。

　　绿色发展工程

　　分类有序化解钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业过剩产能。积极引导有色、钢铁、建材、化工等企业采用清洁生产工艺、先进节能技术和高效末端治理装备，加快绿色化技术改造，创建一批绿色示范工厂、绿色示范矿山、绿色示范车间。(洛阳日报记者 李迎博)
[ 责任编辑：马佳佳]
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