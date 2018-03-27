“另类公告”只是一种表象，一种结果，真正的原因是居民对乱扔垃圾行为的极度反感，对惩戒乏力的无可奈何，这才不得已出奇招制胜。

“另类公告”只是一种表象，一种结果，真正的原因是居民对乱扔垃圾行为的极度反感，对惩戒乏力的无可奈何，这才不得已出奇招制胜。

一个小区电梯内出现“另类公告”：“我们小区内已请法师作法，从窗户往小区内乱扔垃圾者，全家将会折寿，尤其是把垃圾扔到电梯里面的将会全家折寿！”

乱扔垃圾给人添堵，确实需要及时制止、规劝，甚至是处罚，但张贴这种诅咒形式的“另类公告”不可取。

平心而论，对于那些乱丢垃圾，屡劝不改的不文明者，用一些特殊方式提醒一下未尝不可，但前提是不能突破法律、道德、文明的底线。张贴这种“另类公告”本就是一种不文明行为，用不文明来规劝不文明，用不文明来制止不文明，或许当时能收到一定效果，可结果往往会激起乱扔垃圾者的逆反心理，导致戾气上升，让矛盾升级，反而不利于问题解决。因此，这种“另类公告”需要被撕掉，那种“以恶惩恶”的观念更需要革除。

然而，我们不能仅仅把目光聚焦在一纸“另类公告”上，更应探究“另类公告”背后的问题。

“另类公告”只是一种表象，一种结果，真正的原因是居民对乱扔垃圾行为的极度反感，对惩戒乏力的无可奈何，这才不得已出奇招制胜。

乱扔垃圾这个陋习一直为人所不齿，对于这种行为，我们不能止于温情脉脉的规劝和道德层面的谴责，仍需辅以必要的惩戒手段，尤其是那种严重影响他人生活的乱扔垃圾行为。文明的养成需要育，也需要惩，毕竟心有敬畏，才能行有所止。（新闻观察员 洛谭）