汝阳马庙村有个“幸福礼堂”

前阵子，李改名为儿子儿媳在村里热热闹闹地置办了场婚礼。婚礼就在汝阳县付店镇马庙村的“幸福礼堂”举行。当天，除了为女方家人摆了3桌，其余亲朋每人一碗烩菜、一个馒头，管饱。

“恁娃子的婚宴咋办哩？”

“烩菜、馒头、酸汤。”

前阵子，李改名为儿子儿媳在村里热热闹闹地置办了场婚礼。婚礼就在汝阳县付店镇马庙村的“幸福礼堂”举行。当天，除了为女方家人摆了3桌，其余亲朋每人一碗烩菜、一个馒头，管饱。

这不是因为摆不起“排场”，而是汝阳县付店镇马庙村推行了喜事简办。

李改名是马庙村地道的庄稼汉，一辈子没存住几个钱。为儿子举办的这场婚宴，租用礼堂场地、炉灶、桌椅板凳、音响设备都不要钱。他笑着说：“吃烩菜既省事又方便，比起摆几十桌，最少省了1万块钱。”

“过去，大家攀比严重，动辄五六十桌，不少人是‘打肿脸充胖子’，到头来苦了自己。”李改名说，结婚省下的1万元钱，他全部交给了新过门的儿媳妇。

马庙村党支部书记刘保太说，为改变大操大办的陋习，去年年底，通过“四议两公开”工作法，该村出资简单装修了村里空置的两层厂房，作为举办婚宴等喜宴的“幸福礼堂”，购置了桌椅板凳、音响设备、炉灶等，免费租给在“幸福礼堂”举办喜宴的村民使用。

起初，不少村民不理解，刘保太和村委主任张建发动全村党员轮番给准备办喜宴的村民做思想工作。今年1月，马庙村驻村第一书记郭龙根的儿子儿媳成为第一对在马庙村“幸福礼堂”举办婚礼的新人，婚礼办得简约而不失热闹。

从那以后，村民渐渐接受了“幸福礼堂”，从村干部上门做工作，变成了主动到村委会预约。

“婚事新办、喜事廉办，这不仅是文明节俭的一种新风尚，更是‘乡村振兴战略’提出的乡风文明的重要体现。”刘保太说，下一步，该村计划筹集资金把“幸福礼堂”好好装修一下，让这里见证更多马庙人的文明新风。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 侯占航）