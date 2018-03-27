网上发布他人信息不能太随意 一不小心就侵权

网络是一把双刃剑，在方便大家发布、获取信息的同时，也可能在无形中侵害他人权益。近日，我市一名网友在本地某网络论坛上发布一则图文并茂的网帖引发关注，记者调查发现，这则初衷看似无恶意的网帖，在无形中已带来舆论胁迫，给他人造成伤害。

该网友把显示怀疑对象面部特征的监控视频截图发到了网上

(记者对截图中三个人的面部进行了模糊处理)

该网友发布网帖的部分内容

核心提示

网络是一把双刃剑，在方便大家发布、获取信息的同时，也可能在无形中侵害他人权益。

近日，我市一名网友在本地某网络论坛上发布一则图文并茂的网帖引发关注，记者调查发现，这则初衷看似无恶意的网帖，在无形中已带来舆论胁迫，给他人造成伤害。

1 一则网帖引发关注，内容涉及个人相关信息

12日，一名网友在洛阳某网络论坛上以“谁见过这三个孩子？他们是小偷！正在洛阳流窜作案，见到一定要小心！”为标题发布一则网帖，截至昨日记者发稿时，该网帖的阅读量已达到19748次。

在该网帖的文字内容中，有“寻找这三个孩子！他们是盗窃犯”“从老家三门峡过来在洛阳打工的”“这三个孩子年龄都是十六七岁”“我孩子睡着的时候，他们三个拿着我孩子电话逃跑了”等语句。网帖还配发了两张图片，图片中三名青少年模样的男子面部比较清晰，还被特意用红圈圈了起来。发帖人在文末留下一个手机号码，希望大家提供关于那三个人的线索。

不少网友跟帖评论，甚至有网友被网帖引导，发布“贼眉鼠眼”“直接找他家，既然一个地方工作的，那么肯定有详细地址”等言论。

2 儿子手机被盗后，他把怀疑对象信息发到网上

16日，记者拨打网帖中的电话号码，接听电话的男子称他就是发帖者，也是丢手机的小王的父亲。随后，记者从该网友及受理此案的西工派出所民警处了解到此事经过。

小王今年17岁，7日上午，他通过应聘到王城大道附近一家火锅店上班。同宿舍还住有另外两名年龄相仿、也是当天上午应聘来的男子。当天午休后，小王发现放在枕边的手机不见了，蹊跷的是，他从店老板口中得知，同宿舍的那俩人和另外一个宿舍的俩男子都不见了。

小王赶紧查看那四个人留在店里的登记信息，发现除了同宿舍的小张电话能打通，其他三个人的手机号码都是空号。小王报警后，西工派出所民警到场调查，初步认定小张等人有盗窃嫌疑，于是立案侦查。

小王的父亲说，这部价值2600元的手机是小王的母亲攒了近两个月工资买的。他曾想那四个孩子年龄不大，要是有了“污点”可能影响今后的生活，于是好言好语向对方要手机，没想到跟小张电话沟通后，对方根本不当回事儿。小王的父亲一怒之下，把火锅店内的一些监控画面发到网上，想让网友帮忙找到这几个涉嫌盗窃的人。小王的父亲还把这些监控画面提供给了警方。

3 虽然被曝光者有盗窃嫌疑，但发帖人也涉嫌违法

西工派出所民警张国锋说，尽管经过警方初步调查，认为小张等人存在盗窃小王手机的嫌疑，但在目前警方没有找到对方、又没有更多确凿证据的情况下，小王的父亲把对方相关信息发到网上，已涉嫌违法。

瀍河派出所民警孙旭说，相关法律对网帖的发布内容有规定，网友在发帖前一定要慎重，如果发布了失实信息，要承担相应的责任。

河南航星律师事务所律师贾高峰说，刑事诉讼法规定，未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。小王的父亲在警方尚未确定这几个人为犯罪嫌疑人的情况下，把他们称为“小偷”“盗窃犯”，显然是错误的。即便这几个人存在盗窃嫌疑，其在法律意义上的尊严和权利也理应受到保护。这几个人如果是未成年人，更应受到高于成年人的保护。小王的父亲将能够清晰显示对方个人面部特征的监控视频截图发到网上，可能构成侵权。

贾高峰认为，小王的父亲应该通过公安机关维护自己与儿子的权利，避免在维权的同时，侵犯到他人的合法权利，更应避免因不当行为而承担法律责任。

16日，小王的父亲在接受记者的采访后，也认识到发帖行为存在不妥，在当天修改了网帖内容，对图片中三个人的面部进行了模糊处理，并删掉了自己的电话号码。

提醒

在网上发帖，这些问题需注意

我们在网上发帖时，需要注意哪些问题？咱们通过几个案例来了解。

【案例1】

2014年6月，网友“小有美名”在网上发帖称，福建泉州某饭店服务员的态度差劲，个个板着脸，摆餐具声音大，点的菜迟迟送不上来……

【律师说法】

消费者权益保护法规定，消费者享有对商品和服务进行监督的权利，消费者发表对饭店的客观评价并不违法，但发布失实、恶意抹黑饭店的言论可能构成侵权。

【案例2】

2016年7月，网友“WBDN”在广东佛山捡到一张身份证后，把身份证的正面照发到网上寻找失主，对失主面部、家庭住址和身份证号码等信息均没有进行处理。

【律师说法】

该网友捡到身份证后寻找失主的行为值得肯定，但是把失主身份证照片发到网上的行为不妥。该网友在捡到身份证后，可以通过公安等部门寻找失主，即便需要在网上发布信息，也应遮盖失主身份证上的关键信息。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 张国锋 文/图）