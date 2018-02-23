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中科中实共享产业园成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-28 08:45

　　昨日，中科中实先进制造业共享产业园在我市成立。这是记者从昨日召开的河南省首届先进制造业共享经济创新发展论坛上了解到的。

　　该论坛由中国科学院自动化研究所、市科技局、涧西区政府主办，邀请行业专家围绕先进制造业下共享经济创新发展进行研讨。同期还举行了中科中实共享产业园项目启动仪式。中科中实共享产业园将依托中科院自动化所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院、中实洛阳重型机械有限公司和郑州优埃富欧科技创新有限公司在科技创新资源、高端装备制造、科技创新园区运营服务等方面优势，打造集共享式办公、共享车间、共享研发、小微金融、创业社区等于一体的新型众创空间和“产业+互联网+创客+创投”的双创平台，加快科技创新相关人才、项目、技术、资本等要素的转移转化。

　　中国科学院自动化研究所副所长杨一平、省科技厅总工程师李密科、市人大常委会副主任陈卫平等参加相关活动。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：马佳佳]
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