教育部门部署2018中招理化生实验操作、信息技术考试相关工作

昨日，市教育局装备与实验管理中心、市教育局电化教馆召开2018中招理化生实验操作、信息技术考试考务会议，对考试时间、考试流程、考场设置等工作进行部署。

昨日，市教育局装备与实验管理中心、市教育局电化教馆召开2018中招理化生实验操作、信息技术考试考务会议，对考试时间、考试流程、考场设置等工作进行部署。

理化生实验操作考试

●按照要求，考生应在考试前30分钟到达考点

●前一场开考后，即进行第二场点名、抽签

●每场考试15分钟

考试流程

●考生在考点领考人员的带领下到点名处分组、点名，每组24名考生。

●考生将准考证交给领考人员后，到抽签处第一次抽签，确定考生在本组的顺序，然后按照顺序进入隔离区等候。

●考前15分钟，考生在领考人员的带领下进入候考室，再次接受证件查验，并进行第二次内场抽签。抽签确定实验操作试题号后，考生领取考题，根据监考老师的要求，在试卷、评分表上填写个人考号等相关信息，并在候考室准备考试。

●开考前3分钟，考生在领考人员带领下进入考场。每张实验台的左上角或右上角贴有题签号，也就是座位号，考生按照自己二次抽签确定的试题号对号入座。

●开考信号发出后，考生开始操作。考试期间，考生要遵守考场纪律，不得离开考场。

●学生考试结束后，监考人员将考分当场填入评分卡总得分处，考生确认后在评分卡上签字离场。

信息技术考试

考试时间

考试流程

●考前10分钟，考生随机抽取座位号，并根据座位号寻找考场对应机位。每个考场安排48名考生。

●入场完毕后，考生在电脑桌面弹出的登录框中输入本人准考证上的准考证号和验证码，核对个人信息是否正确。考生确认个人信息无误后开始考试，此时电脑开始计时。如果考生个人信息有误，可举手报告监考老师进行处理。

●开考10分钟后，迟到的考生禁止入场；报主考官同意后，可安排参加下场或末场考试。

●考试中若遇电脑死机、重启或其他异常情况，可示意监考老师解决，考生的试卷答题情况、做题时间等不会受到影响。

●试题做完后，考生进行检查后点击“交卷”。点击三次“确认”后，系统将收取试卷，在此过程中，考生不能操作电脑。

●开考15分钟内，考生不可离场。当考试系统显示考生分数后，经监考老师同意，考生方可离场。（洛阳晚报首席记者 焦琳）