近日，我市开展“亮剑-春雷行动”，打击非法从事医疗美容、口腔诊疗、妇科诊疗活动的违法违规行为。此次行动将持续至5月底。 近日，我市开展“亮剑-春雷行动”，打击非法从事医疗美容、口腔诊疗、妇科诊疗活动的违法违规行为。此次行动将持续至5月底。 在此次行动期间，市相关部门以人口集中、流动性大的城中村及县、乡(镇)政府所在地为重点，进行拉网式排查。重点检查未取得医疗机构执业许可证或超出核准的诊疗范围，擅自开展医疗美容活动、口腔诊疗活动、妇科诊疗活动的单位或个人。 市相关部门开展联合执法，深入一线进行摸底排查和暗访督查，将涉嫌非法行医犯罪案件，依法及时移送公安机关，做到发现一起、取缔一起、处罚一起。 截至目前，全市共查处非法口腔诊所8家、非法医疗美容诊所4家，没收药品52箱，对1家非法医疗美容机构和3家口腔诊所予以立案查处，移送公安机关涉嫌违法行医案件2起。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 耿梅）