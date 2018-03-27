700多套经适房公开抽号 “中签”家庭今起选房

昨日，经适房项目东方光源二期举行公开抽号仪式，面向社会公开销售720套房源。这是我市今年投放市场房源最多的经适房项目。

昨日，经适房项目东方光源二期举行公开抽号仪式，面向社会公开销售720套房源。这是我市今年投放市场房源最多的经适房项目。

东方光源二期经适房项目位于道北六路以北，南临国家牡丹园，总建筑面积8.5万平方米。市房管局相关负责人介绍，该项目此次销售的户型均为三室两厅，为112平方米和122平方米两种，暖气统一安装入户，采用市政集中供暖，执行市政府最终核定的收费标准。

昨日，根据国家优抚政策，通过资格审核，并在纪检部门、公证部门的监督下，符合条件的7个优抚家庭优先选房，剩余713套房源由经过初审的1362个中低收入家庭进行公开抽号以确定购房资格，超过半数家庭拿到购房资格。

从今日开始，抽中有效号码的家庭可以到东方光源二期项目售楼中心挑选户型和楼层。

选房时间：

1号至150号为28日上午，151号至300号为28日下午，301号至450号为29日上午，451号至600号为29日下午，601号至713号为30日上午；上午选房时间为8点30分至12点，下午选房时间为2点30分至6点

选房地点：

周山大道(原华山北路)与老310国道交叉口东北角

乘车线路：

市民乘坐98路公交车到万众e家下车即到；乘坐51路公交车到周山大道与老310国道交叉口东下车后，向北行200米即到

咨询电话：

63063777、63063888

特别提醒：

申购家庭选房后，须按照领取到的交款通知单上的规定时间，将房款、暖气初装费及公示费等相应款项交纳至对应的资金监管账户；再携带交款票据原件、复印件(注明申请人姓名、电话、房号)，到选房中心进行登记并存档；房管部门将根据交款票据复印件进行资格公示；选房工作结束后，市房管局将核对购房者相关信息，经查不符合认购条件者，将被取消购买资格，凡不通过登记报名和公开抽号方式购房的，房管部门将不予进行购房资格审查、购房合同签订及备案，不予办理产权界定卡和房产证件 （洛阳晚报记者 连漪 实习生 聂菲 通讯员 徐丽霞）