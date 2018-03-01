洛阳市人大常委会党组召开理论学习中心组学习会

昨日，受市人大常委会党组书记、主任李少敏委托，市人大常委会党组副书记、副主任吴中阳主持召开市人大常委会党组理论学习中心组集中学习会，深入学习习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话精神和全国两会精神，以及3月23日召开的市委常委(扩大)会议精神，研究市人大常委会贯彻落实意见。

昨日，受市人大常委会党组书记、主任李少敏委托，市人大常委会党组副书记、副主任吴中阳主持召开市人大常委会党组理论学习中心组集中学习会，深入学习习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话精神和全国两会精神，以及3月23日召开的市委常委(扩大)会议精神，研究市人大常委会贯彻落实意见。

会议强调，要把学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，坚持以知促行，学懂弄通做实，坚决维护习近平总书记党的核心、军队统帅、人民领袖地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不断推动人民代表大会制度与时俱进。要按照带着信仰学、带着感情学、带着责任学、带着好的学风学的要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学出坚定信念、学出绝对忠诚、学出使命担当、学出深厚感情，做到学思用贯通、知信行统一，自觉用伟大思想领航导向。要加强市人大常委会党组和机关党组自身建设，带头树牢“四个意识”，带头加强学习，带头真抓实干，带头践行宗旨，带头服从大局，带头严于律己。要坚持围绕中心、服务大局，始终保持人大工作与市委决策部署同频共振，充分发挥人大职能作用，努力在加快建设副中心、打造全省增长极的进程中发挥更大作用。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）