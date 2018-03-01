洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市人大常委会党组召开理论学习中心组学习会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-28 08:45

　　昨日，受市人大常委会党组书记、主任李少敏委托，市人大常委会党组副书记、副主任吴中阳主持召开市人大常委会党组理论学习中心组集中学习会，深入学习习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话精神和全国两会精神，以及3月23日召开的市委常委(扩大)会议精神，研究市人大常委会贯彻落实意见。

　　会议强调，要把学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，坚持以知促行，学懂弄通做实，坚决维护习近平总书记党的核心、军队统帅、人民领袖地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不断推动人民代表大会制度与时俱进。要按照带着信仰学、带着感情学、带着责任学、带着好的学风学的要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学出坚定信念、学出绝对忠诚、学出使命担当、学出深厚感情，做到学思用贯通、知信行统一，自觉用伟大思想领航导向。要加强市人大常委会党组和机关党组自身建设，带头树牢“四个意识”，带头加强学习，带头真抓实干，带头践行宗旨，带头服从大局，带头严于律己。要坚持围绕中心、服务大局，始终保持人大工作与市委决策部署同频共振，充分发挥人大职能作用，努力在加快建设副中心、打造全省增长极的进程中发挥更大作用。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]害怕拔智齿？这样的智齿让人“痛的要命”
  • ·[健康]春天到，儿童常见传染病已悄然来袭，速点！
  • ·[健康]心衰的隐形杀手--便秘，我们治疗有一招
    		•
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
        对于只有三天时间的清明小长假，自驾游的目的地一定要选择远近适中的，以早晨出发中午之前到、路程在400公里...
  • ·外出旅行用好手机APP 省事省心又省钱
  • ·牡丹花开亲朋来去哪里吃 洛城美食街区任您选
  • ·六成多人旅途中每天睡不够7小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛龙区：务工脱贫 能拿“奖金”
  • 洛龙区最大公租房小区靓姿初现
  • 刘宛康调研指导中心城区重点项目建设
  • 伊河岸边好风光
  • 吉利区：黄河湿地生态恢复工程加快推进
  • 700多套经适房公开抽号 “中签”家庭...
  • 河南自贸区洛阳片区金融机构达13家
  • 提醒！高速公路隧道内遇紧急情况 这些...
  • 牡丹文化节期间 洛阳各大牡丹观赏园推...
  • 今年2月，洛阳市91人被吊销机动车驾驶证
    		•
    百姓呼声
    因换工作社保断缴三个月，对个人有啥影响
    外省缴纳的公积金能否在洛阳贷款买房使用
    精彩图片
    滨河南路添新桥
    偃师张氏节孝坊（探寻...
    八旬老人冯健：让助学...
    花情预报越来越准 整体...
    精彩热帖

    春风拂槛露华浓

    垂丝海棠

    红玉兰绽放

    油菜黄花映俏女
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605