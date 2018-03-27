洛阳招募文明交通志愿者 即日起可通过电话或微信报名

今年牡丹文化节期间，市交警支队将组织文明交通志愿者帮助维持重要路口、景点周边交通秩序，欢迎广大市民即日起积极报名。

今年牡丹文化节期间，市交警支队将组织文明交通志愿者帮助维持重要路口、景点周边交通秩序，欢迎广大市民即日起积极报名。

市交警支队负责人介绍，民警将为每一名文明交通志愿者提供红马甲、红帽子、小红旗和哨子，安排其在市区重要路口、景点周边劝阻行人、非机动车越过停车线、闯红灯、逆行等交通违法行为，共同维护牡丹文化节期间我市道路交通安全。

市民如有意成为文明交通志愿者，可在工作日8时30分至12时、14时30分至18时拨打电话65616006报名，也可通过市交警支队官方微信“洛阳交警微发布”报名，报名时需留下真实姓名、联系电话、工作单位、家庭住址等信息。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健）