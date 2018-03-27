今日起，用“95128”打车可获优惠券

今日起至4月27日，使用官方95128出租车约车平台打车，除了能获得满减券、免单券等，还可参与抽奖，最高奖为iPhoneX手机一部。日前，市运管部门启动了牡丹文化节出租车运力保障工作，全市4000余辆出租车将焕然一新，迎接四方宾客。

今日起至4月27日，使用官方95128出租车约车平台打车，除了能获得满减券、免单券等，还可参与抽奖，最高奖为iPhoneX手机一部。日前，市运管部门启动了牡丹文化节出租车运力保障工作，全市4000余辆出租车将焕然一新，迎接四方宾客。

95128出租车约车平台是由交通运输部推出的全国统一打车平台，参与运营的车辆皆为正规出租车。目前，我市4227辆出租车已全部加入该平台，您可以通过95128微信公众号或下载“九九95128”APP进行打车。今日起至4月27日，在该平台注册并签到的用户可获得满减券、五折券、免单券等，还可参与抽奖，奖品包括50元话费、iPhoneX手机等。

为了提高出租车司机接单的积极性，在上述活动开展期间，95128平台还将开展“订单挑战”活动。司机完成相应的订单，即可获得现金奖励。此外，该平台新增的“闪个车”功能也在我市全面上线，除晚高峰时段(17时至19时)外，乘客打车只需输入出发地点即可发送订单，减少了司机挑单的现象。

市运管局相关负责人说，牡丹文化节期间，我市将对火车站、飞机场等区域进行重点巡查，严厉打击出租车议价、拼车等行为。各出租车公司也将对旗下的车辆进行保洁维修，并开展倡导文明行车等活动，以崭新的面貌迎接盛会。（洛阳日报记者 张宁）