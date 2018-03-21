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洛阳交警开车进学校 学生亲身体验汽车盲区危险性
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-28 08:35

　　郭伟峰给学生们讲解汽车盲区的分布情况

　　“‘横’的盲区在车前，‘竖’的盲区在车后，‘撇’的盲区在车门左边……”26日下午，在瀍河区东关回小，40多名平均年龄8岁的二年级学生齐声朗读汽车盲区顺口溜。

　　连日来，本报聚焦汽车盲区的报道在市民中间引发热议。为进一步提高儿童对汽车盲区危险性的认识，本报联合市交警支队瀍河交巡大队把汽车开进校园，让学生们体验并了解汽车盲区有多危险，认识到在汽车周围玩耍其实危机四伏。

　　讲解

　　交警自编顺口溜，讲解汽车盲区

　　26日下午，瀍河交巡大队民警郭伟峰把一辆汽车开到瀍河区东关回小操场上。看到汽车，该校二年级一班的学生们感到奇怪：不是说要上交通安全课吗？怎么把汽车开来了？面对学生们的疑问，郭伟峰说：“过一会儿你们就明白了。”

　　郭伟峰让学生们围上来，指着准备好的黑板报讲解汽车盲区的分布区域和危险性。“小汽车嘀嘀嘀，车前危险有盲区，坐下蹲下看不见，‘横’的盲区在车前……”郭伟峰拿出自制的汽车盲区指示牌，依次放到车身对应的盲区位置，“这些区域都是汽车盲区，小朋友要是在这些区域内玩耍，司机叔叔可是看不到你们的，一旦汽车启动，后果将不堪设想。”

　　郭伟峰说，为了让孩子们了解汽车盲区的分布情况，他编了一个顺口溜，利用孩子们学习掌握的“横竖撇捺折”笔画给汽车盲区分类，让他们记住汽车盲区的位置。

　　测试

　　随机挑选的5名学生，都准确指出了汽车盲区位置

　　“我们家的汽车有倒车影像，车后盲区能看见吧？”郭伟峰刚讲解完车后盲区，7岁半的学生海语琪立刻追问。

　　郭伟峰把孩子们带到车后方，指着地上的盲区指示牌说，倒车影像不是万能的，如果有小猫、小狗躲在车轮附近或藏在车尾保险杠下方，倒车影像几乎探测不到。郭伟峰讲解结束并收起放在汽车周围的盲区指示牌后，开始进行现场测试，看看孩子们有没有记住汽车盲区的位置。

　　二年级一班班主任韦华和郭伟峰随机选出陈安琪等5名学生，让他们分别指出车前、车后、车左侧等区域的盲区，并在盲区内放上对应的盲区指示牌。结果，5名学生都准确指出了汽车盲区的位置，并正确放置了盲区指示牌。

　　体验

　　学生客串司机，体验盲区危险性

　　为了让学生们认识到汽车盲区的危险性，郭伟峰让十几名学生蹲在汽车盲区内，然后挑出3名学生逐个坐到汽车驾驶座上，看他们能不能看到蹲在汽车盲区内的同学们。

　　“明明有那么多同学蹲在车周围，为啥我坐在驾驶座上看不到他们？”学生张韦一问。

　　“你看不到的地方，就是司机驾驶汽车时的视线盲区，也是很容易导致交通事故的危险区域。”郭伟峰说，同学们不要在汽车周围玩耍和长时间逗留，从汽车旁经过时，避免进入汽车盲区，汽车越高、越大，盲区就越宽、越大，尤其是汽车的正后方。

　　“现场交通安全体验教育，不仅把在生活中存在的交通安全隐患直观地展现给孩子们，教给他们交通安全知识，而且这种寓教于乐的方式容易让他们接受，我代表学校和孩子们向《洛阳晚报》和瀍河交巡大队表示感谢。”韦华说。（>>>“聚焦汽车盲区”系列报道1 2

　　相关链接

　　郭伟峰编的汽车盲区顺口溜

　　小汽车嘀嘀嘀，车前危险有盲区，坐下蹲下看不见，“横”的盲区在车前；

　　往前开往后倒，车底车后很危险，车后盲区要注意，“竖”的盲区在车后；

　　左车门右车门，B柱盲区更危险，“撇”的盲区在车门左后面，“捺”的盲区在车门右后面；

　　左转弯右转弯，A柱挡住看不见，司机观察不到最危险，“折”的盲区在左右转弯；

　　避开车两边，不在车前跑，不在车后留，不在车边站，不在路边玩，大家才安全。（洛阳晚报记者 郭学锋/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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