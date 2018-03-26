汝阳县西金庄村：太阳能路灯照亮村民幸福路

汝阳县内埠镇西金庄村170盏太阳能路灯在春节前安装完毕，分布在村组各个人口集中区域，惠及群众2000余人。一盏盏太阳能路灯亮起后，把夜间的乡村装扮得格外美丽。

“这个路灯太好了，一到晚上就自动亮起来，我们晚上出去转转可方便了。”家住汝阳县内埠镇西金庄村70多岁的赵大爷乐呵呵地说。

汝阳县内埠镇西金庄村170盏太阳能路灯在春节前安装完毕，分布在村组各个人口集中区域，惠及群众2000余人。一盏盏太阳能路灯亮起后，把夜间的乡村装扮得格外美丽。

以前没有路灯，一到晚上，整个村子一片漆黑，村民晚上出行很不方便。村民想装路灯，但又担心付不起电费。村里的道路比较长，如果选择普通路灯的话，需要拉电线，造价不低，管理也比较麻烦，并且电费也是一笔不小的开支。

去年，西金庄村抓住脱贫攻坚政策机遇，积极争取了47万元资金，购置了170盏LED太阳能路灯。

“LED太阳能路灯不需要电力供应，对地形无要求，绿色无污染，非常适合农村地区安装。”西金庄村王书记说，此次安装的20瓦LED太阳能路灯亮度相当于90瓦的普通路灯，即使连续一周阴雨天气，LED太阳能路灯也能正常照明，非常适合农村道路使用。

“以前晚上出门都要拿个手电筒，现在村里装了太阳能LED路灯，亮堂堂的，跟城市一样。”赵大爷说，现在天慢慢热了，邻居们晚上都搬出凳子坐在灯下聊天，日子越过越有盼头。

近年来，汝阳县内埠镇西金庄村以村容村貌环境整治助力脱贫攻坚，不但装上了路灯，还把村里坏掉的水泥路重新修补，营造出整洁的人居环境。（洛阳晚报记者 杜卿 通讯员 周豪科）