杨献伟：二次创业 反哺乡亲

近日，记者驱车前往孟津县常袋镇。拐入通往英古村的山路，在起起伏伏的丘陵塬上，纤细的车厘子(原产于美国、加拿大等美洲国家的个大皮厚的樱桃)树苗密密匝匝。

近日，记者驱车前往孟津县常袋镇。拐入通往英古村的山路，在起起伏伏的丘陵塬上，纤细的车厘子(原产于美国、加拿大等美洲国家的个大皮厚的樱桃)树苗密密匝匝。

一大早，村头田地里就出现了一个戴鸭舌帽的汉子，他走进车厘子树地头，不时细心地查看。

贫困户杨荣厚也走到地头，凑到他跟前。“现在车厘子苗还没长高，套种点啥好？”杨荣厚前来“取经”。

“荠菜、花生、红薯……啥都行，别让地闲着。”鸭舌帽汉子答得仔细。

鸭舌帽汉子是英古村人杨献伟，和杨荣厚是从小玩儿到大的发小。岁月流逝，杨献伟考上大学参了军，下海创业挣了钱，生意做得风生水起。然而，一个梦想在他心中萦绕，挥之不去。

“小时候，家里穷苦，一辈子都在做翻身梦。现在自己致了富，该帮助乡亲们告别穷日子了。”杨献伟说。

从去年刚入冬开始，他和村里干部一道，围绕车厘子种植看市场、做规划、跑项目，土地流转、整地、进苗、栽植、浇水，大干30多天。杨献伟牵头成立了樱农种植专业合作社，和全村38户贫困户签订了车厘子种植到户增收及务工协议，辐射带动20多户村民顺利种植了400多亩车厘子。

“这是经过矮化改良的车厘子，一亩地最多能种260棵！车厘子肉多核少，比传统农产品效益高5到10倍！”杨荣厚说，家里有七亩地的他，去年一口气腾出四亩地来搞车厘子种植，挂果后保守估计亩均收益超过1万元。

车厘子种下了，杨献伟一个多月瘦了3公斤。这一切，媳妇姚红霞看在眼里、疼在心里。

姚红霞总说自己是“英古村的媳妇”。去年，夫唱妇随的她，横下一条心和杨献伟一同从城里返村回迁，一门心思搞起了制衣扶贫车间。

“干得好，一个月能拿3000多块，每个工位配‘小太阳’，冻不着累不着，比种地强……”入冬，姚红霞冒着寒风走村入户，派发传单，就为了扶贫车间早日开工，带给贫困户新希望。她的努力没白费，车间刚过完年就正式开工，务工人员有近百名。

“我是一名共产党员，党培养了我，我要把力量献给群众。”说起回乡创业的初心，杨献伟语气坚定。

夕阳西下，放工的乡亲们有说有笑，走在回家路上。这条路，通向幸福，通向小康……（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）