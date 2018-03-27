抢人才，南沙盯上“诺贝尔奖得主”（南沙自贸区发展启示）

谁拥有人才，谁就拥有未来！去年以来，武汉在抢人，西安在抢人，郑州也在抢人……人才是第一资源。人才争夺的背后，凸显各地为发展积蓄人才力量的现实渴求。

谁拥有人才，谁就拥有未来！去年以来，武汉在抢人，西安在抢人，郑州也在抢人……人才是第一资源。人才争夺的背后，凸显各地为发展积蓄人才力量的现实渴求。

南沙也不例外，而且，频频祭出“大手笔”。

日前，南沙区与诺贝尔奖获得者科学联盟签署了战略合作框架协议，南沙区与理查德·约翰·罗伯茨爵士共建微生物组研究所合作意向书同时签署。抢占人才高地，南沙这次盯上了“诺贝尔奖获得者”。

根据战略合作框架协议，具有广泛国际影响力的诺贝尔奖获得者科学联盟，将在南沙区常设诺贝尔奖获得者生命科学创新论坛，并于2018年举办首届论坛。

与此同时，南沙区将“理查德·约翰·罗伯茨微生物组研究所”项目引入当地，协助南沙与国际知名研究所建立深度合作关系。

南沙将以此为平台，推动更多诺贝尔奖获得者团队和项目落户南沙，吸引国际顶尖的生物与医药科研人才及企业向南沙集聚。

作为国家第一个人才管理综合改革试验区，南沙近两年在招才引智方面屡放大招，一系列优惠政策分外抢眼。数一数南沙“1+1+10”产业政策体系核心亮点，每个都含金量十足——

对新引进及认定的总部型企业，给予最高2000万元的落户奖励，并连续5年给予企业对南沙经济贡献95%的奖励；

对新引进的新型研发机构，给予最高1亿元的建设运行费，并设立首期规模5亿元的南沙创业投资引导基金，企业可参股投资股权投资基金、并购基金；

对新落户的先进制造业企业，给予最高1200万元的落户奖励，以及最高2亿元的固定资产投资补助；

对新引进的高端领军人才给予最高1000万元的安家补贴，或最高200平方米的人才公寓，符合条件的工作满10年后可无偿获赠所住人才公寓……

就在几天前，记者在南沙工作的朋友发来微信：2018香港科大百万奖金(国际)创业大赛广州赛区报名工作正式启动，而且，这一顶级大赛的全国总决赛将连续第三年在南沙举行。

作为亚洲顶尖、国际知名的研究型大学，香港科技大学长期致力于培养具有创新思维的行业领军人才，并通过设立百万奖金创业大赛，为青年学生提供创业支持。该赛事已连续举办七届，在香港融资界享有口碑。

南沙独具慧眼，加上今年，已经连续第三年让该赛事总决赛移师南沙。目的很明确，就是为南沙引进更多优秀的创业团队及项目，积极响应国家“双创”号召，依托香港科技大学在科技、管理及创业等方面的领先优势，借助自贸区政策东风，打造具有国际特色的创新创业平台和产学研创新实践基地。（洛阳日报记者 赵志伟）