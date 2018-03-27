洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抢人才，南沙盯上“诺贝尔奖得主”（南沙自贸区发展启示）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-28 09:00

　　谁拥有人才，谁就拥有未来！去年以来，武汉在抢人，西安在抢人，郑州也在抢人……人才是第一资源。人才争夺的背后，凸显各地为发展积蓄人才力量的现实渴求。

　　南沙也不例外，而且，频频祭出“大手笔”。

　　日前，南沙区与诺贝尔奖获得者科学联盟签署了战略合作框架协议，南沙区与理查德·约翰·罗伯茨爵士共建微生物组研究所合作意向书同时签署。抢占人才高地，南沙这次盯上了“诺贝尔奖获得者”。

　　根据战略合作框架协议，具有广泛国际影响力的诺贝尔奖获得者科学联盟，将在南沙区常设诺贝尔奖获得者生命科学创新论坛，并于2018年举办首届论坛。

　　与此同时，南沙区将“理查德·约翰·罗伯茨微生物组研究所”项目引入当地，协助南沙与国际知名研究所建立深度合作关系。

　　南沙将以此为平台，推动更多诺贝尔奖获得者团队和项目落户南沙，吸引国际顶尖的生物与医药科研人才及企业向南沙集聚。

　　作为国家第一个人才管理综合改革试验区，南沙近两年在招才引智方面屡放大招，一系列优惠政策分外抢眼。数一数南沙“1+1+10”产业政策体系核心亮点，每个都含金量十足——

　　对新引进及认定的总部型企业，给予最高2000万元的落户奖励，并连续5年给予企业对南沙经济贡献95%的奖励；

　　对新引进的新型研发机构，给予最高1亿元的建设运行费，并设立首期规模5亿元的南沙创业投资引导基金，企业可参股投资股权投资基金、并购基金；

　　对新落户的先进制造业企业，给予最高1200万元的落户奖励，以及最高2亿元的固定资产投资补助；

　　对新引进的高端领军人才给予最高1000万元的安家补贴，或最高200平方米的人才公寓，符合条件的工作满10年后可无偿获赠所住人才公寓……

　　就在几天前，记者在南沙工作的朋友发来微信：2018香港科大百万奖金(国际)创业大赛广州赛区报名工作正式启动，而且，这一顶级大赛的全国总决赛将连续第三年在南沙举行。

　　作为亚洲顶尖、国际知名的研究型大学，香港科技大学长期致力于培养具有创新思维的行业领军人才，并通过设立百万奖金创业大赛，为青年学生提供创业支持。该赛事已连续举办七届，在香港融资界享有口碑。

　　南沙独具慧眼，加上今年，已经连续第三年让该赛事总决赛移师南沙。目的很明确，就是为南沙引进更多优秀的创业团队及项目，积极响应国家“双创”号召，依托香港科技大学在科技、管理及创业等方面的领先优势，借助自贸区政策东风，打造具有国际特色的创新创业平台和产学研创新实践基地。（洛阳日报记者 赵志伟）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]害怕拔智齿？这样的智齿让人“痛的要命”
  • ·[健康]春天到，儿童常见传染病已悄然来袭，速点！
  • ·[健康]心衰的隐形杀手--便秘，我们治疗有一招
    		•
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
        对于只有三天时间的清明小长假，自驾游的目的地一定要选择远近适中的，以早晨出发中午之前到、路程在400公里...
  • ·外出旅行用好手机APP 省事省心又省钱
  • ·牡丹花开亲朋来去哪里吃 洛城美食街区任您选
  • ·六成多人旅途中每天睡不够7小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛龙区：务工脱贫 能拿“奖金”
  • 洛龙区最大公租房小区靓姿初现
  • 刘宛康调研指导中心城区重点项目建设
  • 伊河岸边好风光
  • 吉利区：黄河湿地生态恢复工程加快推进
  • 700多套经适房公开抽号 “中签”家庭...
  • 河南自贸区洛阳片区金融机构达13家
  • 提醒！高速公路隧道内遇紧急情况 这些...
  • 牡丹文化节期间 洛阳各大牡丹观赏园推...
  • 今年2月，洛阳市91人被吊销机动车驾驶证
    		•
    百姓呼声
    因换工作社保断缴三个月，对个人有啥影响
    外省缴纳的公积金能否在洛阳贷款买房使用
    精彩图片
    滨河南路添新桥
    偃师张氏节孝坊（探寻...
    八旬老人冯健：让助学...
    花情预报越来越准 整体...
    精彩热帖

    春风拂槛露华浓

    垂丝海棠

    红玉兰绽放

    油菜黄花映俏女
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605