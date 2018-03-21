洛龙区：务工脱贫 能拿“奖金”

昨日，56岁的贫困户、洛龙区第十六小学保安王书立一下班，就取了500元钱买药，心情和往日有点不一样。

昨日，56岁的贫困户、洛龙区第十六小学保安王书立一下班，就取了500元钱买药，心情和往日有点不一样。

药是常见药，王书立吃了十几年——他和老伴儿肠胃不好，得长期服药，再加上一家人以前没啥收入，家里的建档立卡上明明白白写着“因病致贫”。

心情不一样，因为药钱的来源不一样。

“没想到俺们这村里人，也能跟城里人上班一样拿‘奖金’！”王书立高高兴兴地说。

王书立说的“奖金”，是洛龙区今年起执行的一项新政策。针对区内当年累计外出务工6个月以上的建档立卡贫困人口，该区根据其收入高低，分别给予500元、800元、1000元的奖励，赚得越多，奖励越多。每人每年奖励一次，每户奖励人数为一人。

王书立2016年到小学当保安，按照去年总收入，他拿到第三档的500元钱。

这钱怎么花？想来想去，他决定先买点药。

“保证身体健康，才能把工作干好。”王书立说。由于表现优异顺利转正，他现在的工资已经涨到每月1600元，根据奖励标准，今年再努把力多赚点儿，明年就能拿到最高档的1000元“奖金”。

根据洛龙区工作安排，这次奖励发放分两批进行：第一批于2月13日前发放到位，第二批已于3月19日转至各镇办事处。王书立是第二批拿到奖励的。

对于春节前就拿到钱的小李屯村2组村民李水军来说，这笔钱刚好用来置办了年货。“领到钱别提多高兴了，正好买点年货，还给孩子买了一身新衣裳。”李水军说。现在在一家餐厅做烧烤师傅的他，月收入能突破2000元，贫困户的帽子也摘掉了。随着孩子越长越大，家里屋子不够住，加上村里的各项扶贫政策，他今年还盖起了新房子，年内就能入住。

同村做装修防水业务的许战强，也拿到了500元。由于其干活经常需要预购材料，徐战强用这钱买了一卷丙纶布，花了300多元，还剩一部分。“省着点花，争取明年再多赚点！”许战强说。

此次洛龙区发放奖励资金共惠及贫困人口534名，总奖励金额为49.51万元。（洛阳日报记者 陈曦 特约通讯员 苟华云）