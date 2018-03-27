洛阳一男子收到陌生人发来的求救短信 真相竟然是……

昨日，市民史先生给小记说一件事儿：我突然接到一条陌生人发来的求救短信，赶紧报警，后来才发现是一个孩子摆弄电话手表时发过来的。虽然是误会一场，但只要没出啥事儿就好。

昨日，市民史先生给小记说一件事儿：我突然接到一条陌生人发来的求救短信，赶紧报警，后来才发现是一个孩子摆弄电话手表时发过来的。虽然是误会一场，但只要没出啥事儿就好。

26日11时许，史先生突然接到一条短信——上面除了写有“SOS”，还提到“西工区凯旋路”。他之前看电影，知道“SOS”是求救信号。

史先生说，从今年1月开始，该手机号时常给他发短信，不过内容均是“设备电量低”，这次对方突然发来求救短信，让他很不安。诡异的是，过了一会儿，他又接到该手机号打来的电话，接听时无人吭声，拨打过去无人接听。

他担心对方遇到危险，遂报警求助。

西工派出所民警李红政与同事了解完情况后，来到短信中提到的凯旋路与八一路交叉口附近。然而，民警询问附近群众，大家都说没见到啥异常。李红政从史先生那里要来手机号，一连拨打好几次电话，对方要么不接听，要么接通后不吭声。

最后，终于有个人接了电话，对方自称是一午托班老师。原来，午托班里有个孩子戴着有定位功能的电话手表，摆弄时操作失误，不知怎么就给史先生发出一条求助短信。

得知这是一场误会，民警与史先生才松了口气。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋)