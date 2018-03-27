伊川县春生种植农民专业合作社实现“一条龙”销售——红薯的N种“吃法”

红薯寻常可见，吃法不外乎蒸着吃、煮着吃、烤着吃。可凭着这几年的实践经验，伊川县春生种植农民专业合作社理事长贾万森认为，红薯的“吃法”多着呢。从育苗、收获到储藏、保鲜、深加工，每个环节都是一种“吃法”，老百姓靠红薯能吃饱肚子，也能“吃”鼓腰包。

红薯寻常可见，吃法不外乎蒸着吃、煮着吃、烤着吃。

可凭着这几年的实践经验，伊川县春生种植农民专业合作社理事长贾万森认为，红薯的“吃法”多着呢。从育苗、收获到储藏、保鲜、深加工，每个环节都是一种“吃法”，老百姓靠红薯能吃饱肚子，也能“吃”鼓腰包。

贾万森是土生土长的伊川县鸣皋镇贾村人，前些年在外打过工、开过饭店、养过猪。2012年，贾万森回到村里，对红薯产生了浓厚的兴趣。

“我们村在伊川、宜阳、嵩县三县交界处，净是些坡地、山地，没有灌溉水源，老百姓种庄稼都是靠天收，种啥产量都不高。”贾万森说，红薯怕涝不怕旱，旱地种红薯可保增产增收。当年，贾万森就摸索着在自家地里种了红薯。

一试验，没想到产量还中。2014年，贾万森联合几名成员创办伊川县春生种植农民专业合作社，围绕红薯开展了“一条龙”业务：育苗、储藏、保鲜、深加工……

眼下春暖花开、阳光和煦，正是红薯育苗的大好时机。连日来，在贾村村西头的一块开阔地里，伴随着悠扬的豫剧，十几名妇女干劲十足，正往地里挖好的苗床上填埋红薯。

“红薯放进去后，施上底肥，搭上大棚，20多天后就发芽了。等芽长到约30厘米长，育苗工作完成，就可以进行移栽。”贾万森种了6年红薯，对这一过程十分熟悉。

这些年，贾万森带领附近村民共同种植红薯，现已形成近300亩的种植面积。为了使红薯附加值更高，合作社修建了地窖，可存储红薯10万公斤左右，实现了反季节销售。合作社还申请了“深山窝”商标，对红薯进行深加工，制成红薯粉条出售。从红薯育苗、栽种、收获到储藏、保鲜、深加工，每一个环节都能产生销售收入。每亩地产红薯3500多斤，保守收入2000余元。

种红薯比种其他庄稼赚钱，这个消息一传十、十传百，有些村民主动找上门来，要求种植红薯。“今年春天雨水多，预计红薯产量不会差。我们计划再扩大100亩种植面积，再增一增产量、提一提质量、丰富些品种。”贾万森说，光靠老品种，红薯产量不高，口感也不好。这些年自己陆续从外地引进高薯19、济薯25、洛薯13来提高红薯的产量和质量。

就在前几天，贾万森还专门从陕西带回来销量颇好的新品种红薯苗，今年准备小批量试种。“今年秋天收获季，看新品种到底中不中。”贾万森语气中充满了期待。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 李德伟 时伊南）