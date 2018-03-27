洛阳女子为救宠物狗 跳进渠里头

昨日，市民袁女士拨打本报热线66778866：一女子跟宠物狗的感情真深，狗掉进水渠里，她不顾个人安危跳下去营救，结果连人带狗都上不来，我跟几个人想把她拉上来，她却让我们先救狗，好在最终她与狗都安全上来。

绘图雅琦

昨日，市民袁女士拨打本报热线66778866：一女子跟宠物狗的感情真深，狗掉进水渠里，她不顾个人安危跳下去营救，结果连人带狗都上不来，我跟几个人想把她拉上来，她却让我们先救狗，好在最终她与狗都安全上来。

“幸亏当时渠里的水不深，不然那名女子恐怕凶多吉少。”昨日，袁女士说，她家住在玻璃厂南路附近一小区，24日19时许，她与爱人沿中州渠北侧散步，突然听到求救声。她循着声音，弯腰往水渠里看，发现水里站着一名女子，水快淹到她肩膀了，她还抱着一只沙皮狗，正有气无力地喊“救救我”。

袁女士与爱人拨打110报警后呼喊，一名小伙子闻讯，从车里拿出一段几米长的电线，从渠南侧扔到渠北侧。袁女士与爱人捡起电线开始救人。

“那名女子应该对宠物狗感情很深，让我们先救狗。”袁女士说，等她把电线递下去，那名女子将电线绑在狗绳上，袁女士与爱人随即将狗拉上来。等拉该女子时，他们上了年纪拉不动，又叫来六七个年轻人帮忙，才把该女子拉上岸。

车站派出所巡逻队队员侯保权到场得知，落水女子姓吴，家住在附近。吴女士说，她牵着狗出来遛弯，狗不慎掉进水渠被水冲走，她不顾自身安危跳下去救狗，结果自己也上不来了。好在众人营救及时，她与狗都没大碍。

袁女士提醒大家，平时中州渠里的水比较深，万不可贸然下去。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）