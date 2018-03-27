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洛阳天气：今日气温14℃到32℃ 冷暖空气“拉锯战”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-28 08:13

　昨天的天儿热得仿佛到了夏天，外国游客穿短袖游洛阳

　　太阳太热情，短袖、短裤登了场

　　图片均由记者张怡熙摄

　　俗话说“二八月，乱穿衣”，农历二月是北方地区温差较大的时节，一天内气温“上蹿下跳”，穿衣服更是乱到“人格分裂”。

　　昨天我市最高气温31℃，小记中午出门后，唯一的感觉就是热。不少爱美的女士已经穿上了裙子，让人有一种过夏天的错觉。您可别以为气温就稳定了，这不，冷空气马上要来了。

　　省气象服务中心官方微博小编提醒，冷空气今晚到来，将打破晴暖局面，气温开启“过山车”模式，有可能下降10℃，今天的暖和热，请您珍惜。

　　省气象台昨日14时40分发布大风蓝色预警：预计未来24小时，全省大部分地区有4级到5级偏南风，其中安阳、鹤壁、新乡、焦作、济源、驻马店、信阳，以及三门峡、洛阳北部局地阵风6级左右，请注意防范。

　　市气象台预计，我市今天晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右，气温14℃到32℃；明天多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏北风3级到4级，气温14℃到25℃。

　　中国气象报社推出的“身边的气象”第42期《冬春交替，看看古人的“朋友圈”》，让大家了解到古诗词的另一面。

　　北宋苏轼的诗句“春江水暖鸭先知”，说的是我们生活的陆地不是最先暖和起来的地方，别着急减衣服。

　　具体来说，冬春交替，冷暖空气“拉锯”，气温起伏，冷空气不会轻易“退场”，暖空气与冷空气“抢地盘”。同时，春季太阳高度角逐渐增大，太阳辐射增强使地面气温回升迅速，但冷空气也会频繁“反攻”，因此气温在起伏中回升，而不会直线上升。

　　唐代诗人孟浩然的诗句“春眠不觉晓”提醒您注意适度调节起居规律，不要贪睡。南宋诗人杨万里的诗句“儿童急走追黄蝶”，提醒您踏青注意防过敏。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
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