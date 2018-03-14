即日起，洛阳全市范围内开展水环境排查整治专项行动

今日，记者从洛阳市环境污染防治攻坚办获悉，为改善河流水质、化解水环境风险，即日起，我市将在全市范围内开展水环境排查整治专项行动。

洛阳网讯 今日，记者从洛阳市环境污染防治攻坚办获悉，为改善河流水质、化解水环境风险，即日起，我市将在全市范围内开展水环境排查整治专项行动。

根据要求，整治期间将多措并举，防范水污染事件的发生：

开展辖区内水环境质量及风险隐患排查：3月底前，各县(市)区要采取控源、截污、生态调水等措施，迅速改善超标断面水质，确保稳定达标。

开展全市河流巡查行动：4月底前，市水务局要切实发挥河长制统筹职能，立即开展全市河流巡查行动，排查违法、未处理、不达标直接入河排污口(沟渠)及垃圾情况，建立违法、未处理、不达标排污口(沟渠)清单及垃圾倾倒堆存点清单，限期整改。重点要对国、省、市控地表水断面上下游2公里范围的流域、区域进行地毯式排查，切实消除污水直排现象和水环境风险隐患。各县(市)区、各级河长要切实履行职责，加大巡河频次。

开展全市污水排放情况摸底排查：4月底前，对全市入河排污口排查，并制定入河排污口监督管理办法，形成长效管理机制；对全市污水管网覆盖情况排查，对管网未覆盖的区域要制定建设计划，明确管网完善建设任务和时限；对全市污水处理设施及城市区范围内污水排放情况摸底排查，对排查出的问题，明确时限，整改到位；对全市涉水工业企业达标情况排查整治，确保工业废水稳定达标排放。

做好生态水量闸坝联合调度：4月底前，制定生态水量调度办法，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，重点改善枯水期和水质较差河流环境流量。

另外，整治期间我市还将强化地表水环境质量监测分析，加密国省控地表水断面监测频次。(记者 郭瑛 通讯员 马立)