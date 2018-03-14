洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

花情预报：大棚牡丹4月1日将连片盛开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-27 15:36

　　为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日市花情预报小组，再次组织专家对主要牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情如下：

　　一、调控花期预报

　　目前，各主要牡丹园正采取控温、遮阳等调控措施，确保大棚牡丹4月1日连片盛开，满足来洛游客赏花需求。

　　二、自然花期预报

　　市区牡丹园：早开品种4月3日前后陆续开放，中开品种4月7日前后进入盛花期，晚开品种4月12日前后进入盛花期。

　　邙岭牡丹园：花期整体上比市区晚3天左右。早开品种4月6日前后陆续开放，中开品种4月10日前后进入盛花期，晚开品种4月15日前后进入盛花期。

　　三、道路及街心游园花期预报

　　市区道路、广场及街心游园牡丹花期，比市区公园提前2-3天，4月初早开品种陆续开放。

　　本次花情预报为中长期预报。后期若天气变化较大，花期可能提前或延迟。自4月1日起将发布每日最新花情信息。

　　赏花游园活动将于4月1日正式启动。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2018年3月27日
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]口腔溃疡没在意，女子三周后被确诊为舌癌！
  • ·[健康]吃完饭后坚持这样刷牙，会让你的牙齿更健康！
  • ·[健康]入睡五个坏习惯会加速衰老，第一个就很危险
    		•
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于...
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
        张启元说她95岁，没几个人相信。她满头黑发，健步如飞，思维敏捷，聊天时用汉语、英语混着说，“潮”得令年...
  • ·养蛇的萌妹子
  • ·早上喝汤时您还会再加勺盐吗？
  • ·好看又营养 轻食轻松做
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 周山森林公园将动工提升 国家牡丹园北...
  • 洛阳定鼎门文化广场初露芳容
  • 解放路九都路至凯旋路段机动车道封闭 ...
  • 提醒！没ETC的洛阳车辆已不再享绕城高...
  • 洛阳中集凌宇第300台新能源客车下线
  • 洛阳公布牡丹文化节期间市区部分景点...
  • 洛阳龙门西山披绿装
  • 滨河南路添新桥
  • 树枝被挂断变身“拦路虎” 司机直喊...
  • 刘宛康深入黄河孟津段巡河调研
    		•
    百姓呼声
    因换工作社保断缴三个月，对个人有啥影响
    外省缴纳的公积金能否在洛阳贷款买房使用
    精彩图片
    滨河南路添新桥
    偃师张氏节孝坊（探寻...
    八旬老人冯健：让助学...
    花情预报越来越准 整体...
    精彩热帖

    春风拂槛露华浓

    垂丝海棠

    红玉兰绽放

    油菜黄花映俏女
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605