花情预报：大棚牡丹4月1日将连片盛开

为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日市花情预报小组，再次组织专家对主要牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情如下。

为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日市花情预报小组，再次组织专家对主要牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情如下。 为给广大市民、游客提供准确的赏花信息，今日市花情预报小组，再次组织专家对主要牡丹观赏园实地查看，根据牡丹生长发育情况，结合天气预报，预测最新牡丹花情如下： 一、调控花期预报 目前，各主要牡丹园正采取控温、遮阳等调控措施，确保大棚牡丹4月1日连片盛开，满足来洛游客赏花需求。 二、自然花期预报 市区牡丹园：早开品种4月3日前后陆续开放，中开品种4月7日前后进入盛花期，晚开品种4月12日前后进入盛花期。 邙岭牡丹园：花期整体上比市区晚3天左右。早开品种4月6日前后陆续开放，中开品种4月10日前后进入盛花期，晚开品种4月15日前后进入盛花期。 三、道路及街心游园花期预报 市区道路、广场及街心游园牡丹花期，比市区公园提前2-3天，4月初早开品种陆续开放。 本次花情预报为中长期预报。后期若天气变化较大，花期可能提前或延迟。自4月1日起将发布每日最新花情信息。 赏花游园活动将于4月1日正式启动。 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年3月27日