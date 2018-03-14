洛阳理工学院举办校园迷你马拉松暨千人健步走活动

25日，为促进大学生形成良好的体育锻炼习惯和健康的生活学习方式，结合全国大学生“走下网络、走出宿舍、走向操场”主题活动精神，洛阳理工学院举办了校园迷你马拉松暨千人健步走活动。5000余名师生参加了15公里校园迷你马拉松和6公里校园健步走活动，以这样的方式拥抱春天。
25日，为促进大学生形成良好的体育锻炼习惯和健康的生活学习方式，结合全国大学生“走下网络、走出宿舍、走向操场”主题活动精神，洛阳理工学院举办了校园迷你马拉松暨千人健步走活动。5000余名师生参加了15公里校园迷你马拉松和6公里校园健步走活动，以这样的方式拥抱春天。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 李成 摄）
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