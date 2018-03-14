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“中原文化大舞台”今日开演　首场豫剧可免费观看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-27 08:49

　　今日19时30分，2018年我市“中原文化大舞台”活动将正式启动，首场演出——豫剧《穆桂英挂帅》将在市工人俱乐部与观众见面。

　　“中原文化大舞台”活动是我市文化惠民工程的一项重要内容，通过政府购买服务、吸收社会力量参与等方式，以低票价舞台演出为载体加强文艺精品普及推广，丰富群众文化生活。

　　今年，43场省、市、县文艺院团的精品剧目将在洛阳歌剧院、市工人俱乐部、洛阳隋唐百戏城演艺大剧院等7个剧场演出。其中，3月有3场惠民演出，分别是今晚的豫剧《穆桂英挂帅》和28、29日晚在洛阳隋唐百戏城演艺大剧院上演的杂技《洛阳百戏文化精品展演》。《穆桂英挂帅》门票免费，两场杂技表演线上购票每张2.5元，现场购票每张5元。

　　市民可关注“百姓文化云”微信公众号后在线购票，活动当天凭百姓文化云订单短信，现场兑换纸质票入场；也可在各剧目演出当天到现场购票。市民如有疑问可拨打4008809382或13253593131咨询。（洛阳日报记者 朱艳艳）
[ 责任编辑：席倩倩]
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