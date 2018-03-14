洛阳市文物局面向社会征集文物保护单位解说词

讲好文物故事，让文物活起来。即日起至4月27日，市文物局面向社会征集文物保护单位解说词，欢迎广大市民投稿。

讲好文物故事，让文物活起来。即日起至4月27日，市文物局面向社会征集文物保护单位解说词，欢迎广大市民投稿。

此次征集解说词的文物保护单位共有220家,包括涧西苏式建筑群、文峰塔、鼓楼、上清宫、潭头河南大学旧址等国保、省保、市保单位。市民提供的解说词须导向正确、内容真实、通俗易懂，能够深入挖掘和系统阐释文保单位所蕴含的历史、艺术和科学价值，语言应生动并富有地方特色。每篇解说词原则上不低于2000字，同时提供不低于3张与解说词内容相关的照片。

市文物局相关负责人表示，此次活动源自中国文物保护基金会“价值研究与传播计划”重点公益项目。解说词通过验收后，将给予投稿者一定的撰稿补助，有意参与者请于4月27日前将解说词电子稿件发送至市文物局文物科邮箱wenwuke00@163.com，联系电话0379-65156381。

撰写信息详情可登陆市文物局网站(www.lywwj.gov.cn)“通知公告”栏目了解。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 李明）