男子被鸣笛声吓到 为撒气划伤二三十辆车

25日，金谷派出所民警致电本报记者：有市民的车被人划了，我们以为是哪个调皮的孩子干的，没想到竟然是个成年人，他划车的理由很荒唐。

25日，金谷派出所民警致电本报记者：有市民的车被人划了，我们以为是哪个调皮的孩子干的，没想到竟然是个成年人，他划车的理由很荒唐。

前几天，金谷派出所民警接到一起报警：在王城大道与310国道交叉口附近一小区，居民王女士的轿车被人划了。民警赶到现场后询问得知，王女士在头天晚上把车停在小区门口，早上出门时发现车被人划了，附近还有好多辆车也遭了殃。

民警以为是哪个调皮的孩子干的，可调阅事发地及周边监控视频后发现，划车的是一名成年男子。民警最终将划车的刘某抓获。刘某交代，他之前在路上被一辆车的鸣笛声吓到。事后，他一气之下，用捡来的竹片划了停在路边的二三十辆车。目前，刘某已被刑事拘留，此案仍在进一步调查。

若您也是此案中的受害者，可与金谷派出所治安管理大队一中队冯警官联系。联系电话：60106110、18638369505。（洛阳晚报记者 魏巍 特约通讯员 李耀武）