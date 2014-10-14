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伊川县鸦岭镇“澳湖一代”种羊养殖扶贫产业园加紧建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-27 08:46

种羊养殖扶贫产业园内的羊舍

　　项目档案

　　项目名称：伊川县鸦岭镇“澳湖一代”种羊养殖扶贫产业园项目

　　项目简介：该项目位于伊川县鸦岭镇高沟村，由洛阳鑫洛农牧集团有限公司投资建设。项目占地约130亩，总投资9000万元人民币，建设标准化羊舍16栋，配套建设办公楼、干草库、饲料库、污水处理厂等。该扶贫产业园年存栏基础母羊1.2万多只，年产羔羊3.6万只，投产首年年产值可超4000万元。

　　“咩咩咩”……近日，在位于伊川县鸦岭镇高沟村的“澳湖一代”种羊养殖扶贫产业园内，伴随着羊叫声，韩宗义熟练地撕开满满一大袋子饲料，将饲料依次倒入食槽。一只只母羊迫不及待地探出脑袋，美美地吃着“午餐”。

　　“我是鸦岭镇于营村的，来产业园上班一个多月了，当饲养员，活儿不重。”韩宗义说，自己一边当“员工”，一边当“股东”，除了每月2000元工资，一年还有6000元的入股分红。

　　这样的好事还要从伊川县鸦岭镇高沟村引进“澳湖一代”种羊养殖扶贫产业园项目说起。鸦岭镇高沟村是市纪委脱贫攻坚联系点。去年6月，在充分考察市场和当地产业优势的基础上，市纪委帮助该村引进了“澳湖一代”种羊养殖扶贫产业园项目。

　　当日，记者在该产业园看到，一栋栋标准化羊舍拔地而起，1.2万多只“澳湖一代”母羊已顺利入园，后续羊舍主体框架已建好，数十名工人正在紧张进行焊接。

　　“我们这个项目主要以‘澳湖一代’品种良种繁育为主。这种羊以澳大利亚‘澳洲白’种羊为父本，以我国优良品种‘湖羊’为母本，杂交培育出‘澳湖一代’。这种羊性情温顺，羊肉品质稳定、肉质好，市场销量很稳定。”洛阳鑫洛农牧集团有限公司常务副总经理彭勇在羊舍之间穿梭，边查看施工质量，边介绍情况。

　　作为扶贫项目，项目建设自然要考虑脱贫问题。彭勇介绍，园区采用“龙头企业+产业园区+合作社+贫困户”模式，高沟村成立以贫困户为主体的专业合作社入股该养殖场。村民以免息贷款方式获得贷款，以10万元一股加入合作社，合作社委托产业园托管代养。入社的村民连续3年享受分红，年分红6000元。

　　该项目建成后，不仅可带动300户贫困户脱贫致富，对当地绿色发展也大有益处。据测算，扶贫产业园年消耗青黄贮1.3万吨，可直接回收周边秸秆1.2万亩，既解决了秸秆焚烧引起的环境污染问题，又带动了周边农户增收；产业园的污水经污水处理厂处理后，可直接用作农作物的灌溉水源。

　　“这项目寄托着贫困户的脱贫致富梦，我们更得撸起袖子加油干，争取5月项目建成投用。”彭勇信心满满地说。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 李德伟 时伊南 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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