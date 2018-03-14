花情预报越来越准 整体花期越来越长——听专家讲牡丹花期背后的故事

每年牡丹文化节，牡丹花情预报为市民及外地游客赏花带来极大方便。牡丹花期如何预测？是否准确？预测手段近年有何变化？记者20日跟随牡丹专家实地查看牡丹长势，为您揭秘。

王若晗在观察牡丹长势，以预测花期

每年牡丹文化节，牡丹花情预报为市民及外地游客赏花带来极大方便。牡丹花期如何预测？是否准确？预测手段近年有何变化？记者20日跟随牡丹专家实地查看牡丹长势，为您揭秘。

预测主要看气候，经验也重要

“进入小风铃期，新生花茎20厘米，预计还有20天开花……”20日上午，市城市管理局园林工程师王若晗来到中国国花园牡丹大田中，一边查看中开品种牡丹的生长情况，一边将数据记录在册，进而推测开花时间。

王若晗从事牡丹研究约20年，今年是他进行花情预报的第5年。如何准确预测牡丹花期？王若晗说，牡丹开花受气候影响很大，因此要参考降雨、风速、湿度、气温、地温等因素，并根据天气预报测算积温等，当积温达到一定数值时，牡丹就会绽放。

此外，牡丹专家的经验也很重要。专家通过看花蕾的形状及长势，判断牡丹进入哪个生长周期，同时根据长期积累的经验，初步推测开花时间。

其他春花植物的物候期同样是牡丹花期预测的参考依据，如连翘、玉兰等与牡丹花期相近的植物，若它们的物候期与往年相比有明显变化，牡丹的花期也可能产生相应变化。

变化准确度提高，花期拉长了

牡丹花情预报已统一对外发布了10多年，有哪些变化呢？

■准确度越来越高

“10多年来，我市牡丹花期预测的准确度不断提高，目前误差不会超过1天。”市城管局相关负责人说，牡丹花期预测分为中长期预测和每日预测，随着天气预报准确度越来越高，牡丹花期预测的准确度也大幅提高。

■科技手段助力预测

20日上午，在中国国花园东南区域的一处牡丹大田内，高耸的自动气象观测站正在实时监测并传送风速、气温等数据。王若晗介绍，该观测站对园内小气候的监测非常准确，可为花期预测提供更精准的气候信息。目前，我市一些主要观赏园都与气象部门联合，安装了该设施。

■整体花期越来越长

王若晗介绍，根据史料记载，以前牡丹大多在谷雨前后大面积盛开，而如今牡丹大面积盛开的时间有变化。一方面是通过温室大棚等人工催花手段，洛阳红等品种牡丹可在4月1日连片盛开；另一方面，受全球气候变暖等因素影响，大田牡丹的盛开期普遍提前。

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”一句古诗道出古代牡丹花期的短暂。如今，通过牡丹早、中、晚品种搭配，以及高海拔牡丹种植等，牡丹花期可从4月1日持续至五一假期，花期大幅拉长。

准确预测牡丹花期，不仅可以方便大家安排出行、来洛赏花，还有助于我市利用节会做大旅游产业。（洛阳日报记者 赵佳 文/图）