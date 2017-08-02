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王敬林到伊川县调研分包重点项目建设情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-27 08:47

　　昨日，市委常委、秘书长王敬林到伊川县调研分包重点项目建设情况。

　　在伊川县产业集聚区，王敬林前往河南宝研金刚石磨料生产项目、河南恒阳铝业有限公司铝型材加工项目建设现场，协调解决项目建设中遇到的困难和问题。河南宝研金刚石磨料生产项目主要生产高品级的白色人工培育钻石和工业用细颗粒金刚石磨料，目前厂房已基本建成，正在订购生产设备。河南恒阳铝业有限公司铝型材加工项目可与周边配套企业形成密切协作，拉长当地铝产业链条，目前正在进行设备安装。

　　王敬林希望相关企业抓住当前有利施工条件，按照施工图表稳步推进项目建设，统筹抓好项目建设和环境保护工作，确保环保配套设施与生产设备同步到位同步投用；有关部门要提升服务企业质量，营造优良环境，主动作为，解决困难，推动项目早投产早见效，同时做好资金、土地等要素保障工作。(洛阳日报记者 苏楠)
[ 责任编辑：马佳佳]
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