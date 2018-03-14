树枝被挂断变身“拦路虎” 司机直喊“堵”

昨日，市民刘先生告诉小记一件事儿：一辆环卫车挂断一棵法桐的树枝，四五米长的断枝挂在路边的电线上，挡住了后面的多辆车。

断枝挡住了公交车的去路(刘先生供图)

昨日，市民刘先生告诉小记一件事儿：一辆环卫车挂断一棵法桐的树枝，四五米长的断枝挂在路边的电线上，挡住了后面的多辆车。

昨日10时许，刘先生沿着春都路由西向东步行至烧沟村附近时，忽然听见咔嚓一声响，接着看到一辆运垃圾的环卫车挂住一棵法桐，一树枝被挂断，掉到环卫车后面，架在电线和路面之间。

事发后，环卫车没有停，继续行驶离开现场。由于春都路中间路面正在进行围挡施工，紧跟环卫车的一辆19路公交车被挂断的树枝挡住去路。不一会儿，后面的公交车、私家车排起了长龙。

刘先生说，担心被挂断的树枝带电，没有人敢上前把它拖走。随后，有人拨打110报警。邙山交巡大队民警赶到后，对现场车辆进行引导、分流。

之后，民警联系市绿化工程管理处工作人员清理了被挂断的树枝，半个多小时后，道路恢复通行。（洛阳晚报记者 余子愚）