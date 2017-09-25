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提醒！没ETC的洛阳车辆已不再享绕城高速免费通行政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-27 08:37

　　在二广高速瀍河站，ETC车道豫C车辆明显增加

　　核心提示

　　“您好，通行费5元。”

　　“不是本地车免费吗？”

　　“3月25日起，豫C车辆未安装ETC设备或未办理ETC通行卡的，不能享受绕城高速免费政策了！”

　　昨日，这样的对话没少在我市绕城高速各站点出现，不少车主为此买单，如果您未安装ETC设备或办理ETC通行卡，抓紧办理吧。

　　政策回顾 洛阳绕城高速公路豫C车辆免费通行

　　●免费通行条件：豫C七座以下(含七座)小型客车。

　　●免费通行站点：洛阳站、孟津城区站、洛阳东站、白马寺站、瀍河站、关林站、龙门站、伊川北站、洛龙站、新区站、高新区站、周山站、涧西站。

　　●已加装ETC设备的车辆，直接走ETC通道无须刷卡即可通过，通过率较高。根据权威部门测算，车辆走ETC通道上下站速度是走人工收费通道上下站速度的4倍到5倍。

　　●只申领ETC卡的车辆，则需要走人工通道，上站时将ETC卡交给收费管理员刷卡，下站时再刷卡，经认定通行区域为免费区域后，即可免费通过。

　　需要提醒车主们的是，通行车辆上站和下站必须都在上述13个站点范围内，如果车辆行驶区间超过洛阳环城高速公路，即上站口和下站口中有一个不在上述规定范围内，均不能享受免费通行政策，须按实际行驶里程缴纳车辆通行费。

　　根据市政府与省交通运输厅签订的有关条款，洛阳籍小型客车行驶绕城高速公路实行车主免费、政府统缴政策，2017年9月17日至12月31日为过渡期。在此期间，无论是否安装ETC设备，符合条件的车辆均可通行；自2018年1月1日起，只对安装ETC的洛阳籍小型客车实行免费通行政策，未安装ETC的用户将不再享受该免费政策。

　　由于不少市民还不习惯使用ETC设备，加上2月中旬是新春佳节，经过与省交通运输厅有关部门沟通，我市将过渡期延长至2018年3月24日24时。

　　从3月25日0时起，既不安装ETC设备又不申领免费ETC通行卡的车主，无法享受免费通行政策。

　　现场目击 ETC车道通行量大仍有车主付费通行

　　昨日9时许，《洛阳晚报》记者在二广高速关林站看到不少豫C车辆经ETC车道通过，一位下站后停车等人的车主何先生告诉记者，他是从瀍河站上站的，几分钟就到新区了，还不收钱，他的ETC设备就是因为绕城高速免费政策专门办理的，因为工作需要，他经常要往返瀍河区和洛龙区，走高速大大节省了通行时间。

　　小戴是名公司职员，昨日开公司的车从高新区站上站到伊滨区办事，同事告诉他高速免费。“没想到管理员告诉我从25日开始没有ETC就不免费了，大意了，回头赶紧提醒公司装设备。”小戴说。

　　数据显示 政策惠民数额不小近9万车主新办了ETC卡

　　记者从其他高速站点了解到，这两日不少车主也因此缴纳了通行费。当然，更多的市民因惠民政策享受到了不少福利。

　　统计显示，二广高速洛阳段自绕城高速免费惠民政策实施以来，共免征车辆109.11万辆/次，免征统筹金额738.52万元，这还只是所有站点中的一小部分。

　　对于这项惠民政策，市民表现出了极大的热情，自该政策实施以来，我市共发放ETC卡89703张，加上该政策实施前办理的，我市已有19万车主办理了ETC卡。

　　办理渠道

　　●网点办理ETC卡免费

　　洛阳环城高速收费站ETC客服网点地址：

　　洛阳站连霍高速王城大道洛阳收费站下站口

　　关林站洛龙区开元大道关林收费站下站口

　　龙门站洛龙区龙顾路龙门收费站上站口

　　瀍河站瀍河区中州东路瀍河收费站下站口

　　网点办理所需资料

　　1.车主身份证原件及复印件

　　2.车辆行驶证原件及复印件

　　3.车主名下任一银行卡卡号

　　4.车主手机号码

　　●网上办理ETC卡10元

　　办理方式：登录京东、淘宝网，搜索“中原通ETC”，进店购买10元套餐商品并提交所需资料，等候快递送货即可

　　●银行、联通公司等

　　具体办理地点、优惠措施可登录www.9618968.com客服网站、关注微信公众号“中原通ETC”或拨打9618968查询 （洛阳晚报记者 连漪/文 杜卿/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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