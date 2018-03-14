民营医院院长贾长路：不让贫困户因病更贫

他是一名贫困户，因不慎摔倒导致脚踝粉碎性骨折，伤痛成为脱贫路上的“绊脚石”；他是一家骨伤医院的院长，承诺全力免费救治，竭力防止因病返贫。

贾长路（左三）在查房

他是一名贫困户，因不慎摔倒导致脚踝粉碎性骨折，伤痛成为脱贫路上的“绊脚石”；他是一家骨伤医院的院长，承诺全力免费救治，竭力防止因病返贫。

近日，发生在贫困农民和医院院长之间的故事在栾川县传播。

伤者名叫平旦旦，是栾川县庙子镇黄柏村的贫困户。39岁的他体重不足50公斤，却是一个六口之家的顶梁柱。

我们见到平旦旦时，他已经做完手术，虽有伤痛缠身，但说到脱贫，眉宇间流露出坚毅：“贫困只是暂时的。”

平旦旦是村里出了名的“闲不住”。这两年，他申请了到户增收资金，养了牛，包了地。在家里，他悉心照料三头牛，走街串巷收购豆腐渣当牛粮；在地里，他打理庄稼不遗余力，修剪果树争分夺秒。不等不靠、自力更生，人们提起他都竖大拇指。

今年1月，栾川县“百名勤劳致富模范评选”活动启动，平旦旦是候选人之一。3月12日，“多彩栾川”微信公众号等媒体推送了他的故事，好评如潮。

当日，一条微信留言让人不由一惊：“我看了对平旦旦的报道非常感动。今天9时，栾川中医骨伤医院收治一名急诊患者，名叫平旦旦……”

我们联系到这位名为“栾川骨伤医院贾长路”的留言者，他是栾川中医骨伤医院院长贾长路。他说，平旦旦的事迹给他留下了深刻印象，经核实，与医院当天收治的患者为同一人。

原来，3月12日，平旦旦上山拾柴时，一脚没站稳，滚下山坡。送至医院，他被诊断为左足脱套伤、左外踝粉碎性骨折，左足背肌腱断裂。

随后，医院对平旦旦进行了治疗，手术很顺利，但医疗费用需要2万余元。

“除新农合报销的费用外，其他费用全部免除，不让平旦旦因病加深贫困程度！”贾长路说，“助力脱贫攻坚，我们民营企业也有责任，也要贡献一份力量。”

对此，平旦旦激动不已。他说，他脱贫的信心更足了！（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 李艳 李莎 文/图）