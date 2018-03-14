八旬老人冯健：让助学接力棒传下去

“是您的助学善举，照亮了我的求学之路……”近日，一封从吉林大学寄出的感谢信，寄到伊川县吕店镇符村八旬老人冯健手中。

冯健老人阅读来信

“是您的助学善举，照亮了我的求学之路……”近日，一封从吉林大学寄出的感谢信，寄到伊川县吕店镇符村八旬老人冯健手中。

寄信人叫张玉玲，老家在吕店镇符村，刚刚结束研究生考试的复试。

时间回到2010年。当时正在读初二的张玉玲家中突遭变故，她便随外公外婆生活。外公外婆收入微薄，供不起她上学。

冯健听说张玉玲的遭遇后，一边节衣缩食供她吃饭上学，一边四处为她寻求社会帮助。在冯健帮助下，张玉玲读完了初中、高中、大学。

类似的信，冯健收到的不止一封两封。

冯健今年82岁，跟土地打了一辈子交道的他，深知读书的重要性。他说，当得知像张玉玲一样品学兼优的学生可能因贫困而辍学、错过改变命运的机会时，他从心底感到惋惜。正是这种“惋惜”，支撑着他多年的助学之路。多年来，有42名贫困学生在他直接或间接帮助下，坚强地走在求学路上。

为了丰富村里孩子们的文化生活，他不但爱心帮助困难家庭学生，还在家办起了“图书馆”，收藏图书、杂志2000多本。他曾在家里开办免费补习班，教孩子们书法，邀请张玉玲等上大学的学生为孩子们讲课。

前几年，冯健自办了一本名为《万安英才》的小册子，收录吕店镇中小学生的优秀作文后装订成册，每年4期，免费发放给学生们学习，提升他们的写作水平。目前，他已为孩子们发放《万安英才》21期。

去年，冯健开始让大孙子冯立琳学做《万安英才》的征稿、排版等工作，今年他的二孙媳也干起了这项工作。“让他们早点熟悉这些事，将来能更好地接力”。

冯健说，他会坚定地继续助学，“等干不动了，就把接力棒传给孙子、孙女，一直助学到永远”。（洛阳日报记者 申利超 文/图）