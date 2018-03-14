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解放路九都路至凯旋路段机动车道封闭 6条公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-27 08:24

　　记者从市交警支队获悉，解放路道路提升工程昨日启动，解放路九都路至凯旋路段机动车道已经封闭，两侧非机动车道临时停车位取消，禁止一切车辆在非机动车道上停放。请您提前规划好绕行线路，以免耽误出行。

　　交警提醒，封闭路段周边道路通行能力有限，为避免拥堵，请您不要在周边道路随意停车，出行尽量选择公共交通工具或非机动车。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）

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　　今起，6条公交线路临时调整

　　受解放路九都路至凯旋路段机动车道封闭影响，从今日开始，行经该区域的6条公交线路临时调整，请您乘车时注意。市公交集团工作人员表示，预计31日封闭解除后，这些公交线路可恢复正常运行。

　　15路：去程从中原物流中心公交站发车，沿原线路行至中州路与王城大道交叉口后，改走王城大道、九都路、牡丹桥恢复原线；回程从关林庙公交枢纽站发车，与去程运行线路一致。

　　37路：去程从黎明化工院公交站发车，沿原线路行至解放路与凯旋路交叉口后，改走凯旋路、体育场路、九都路、牡丹桥恢复原线；回程从龙门大道关林路口公交站发车，与去程运行线路一致。

　　62路：去程从洛阳站公交站发车，沿原线路行至人民西路与凯旋路交叉口后，改走体育场路、九都路、王城大道恢复原线；回程从郭寨公交站发车，与去程运行线路一致。

　　68路：去程从洛阳站公交站发车，沿原线路行至解放路与凯旋路交叉口后，改走凯旋路、体育场路、九都路、牡丹桥恢复原线；回程从丰李、后河西公交站发车，与去程运行线路一致。

　　77路：去程从洛阳站公交站发车，沿原线路行至中州路与人民西路交叉口后，改走人民西路、体育场路、九都路、牡丹桥恢复原线；回程从洛阳龙门站公交站发车，与去程运行线路一致。

　　92路：去程从洛阳站公交站发车，沿原线路行至解放路与凯旋路交叉口后，改走凯旋路、体育场路、九都路、牡丹桥恢复原线；回程从龙顾路与科技大道交叉口发车，与去程运行线路一致。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 王斐）
[ 责任编辑：史戎戎]
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