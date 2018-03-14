宜阳小伙儿李高峰：身残志坚 轮椅上敲打出奋斗之歌

“每把汗流了生命变得厚重，走出沮丧才看见新宇宙，海阔天空在勇敢以后，要拿执着将命运的锁打破……”前不久一天下午，当《洛阳晚报》记者来到宜阳县白杨镇上章屯村的淘宝站点时，店内正播放着《海阔天空》这首歌，该站点负责人李高峰说这首歌就像他的人生写照。

李高峰(右)在自己的乡村淘宝店里帮村民上网购物

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“每把汗流了生命变得厚重，走出沮丧才看见新宇宙，海阔天空在勇敢以后，要拿执着将命运的锁打破……”前不久一天下午，当《洛阳晚报》记者来到宜阳县白杨镇上章屯村的淘宝站点时，店内正播放着《海阔天空》这首歌，该站点负责人李高峰说这首歌就像他的人生写照。

李高峰今年38岁，是一名全身仅胸部以上可以活动的残疾人。他用“没想到”来概括自己的经历——没想到会遭遇那么多坎儿，更没想到沉入谷底的命运会被电商新经济所改写。

现在 他在家门口办起农村淘宝站点

“高峰啊，俺想买个褂子，不要贵，四五十块钱、颜色亮堂一点儿、穿着凉快的那种，你帮俺看看吧。”上章屯村60岁的村民郭春走进李高峰的淘宝站点，一口气说出了自己的需求。李高峰告诉记者，郭春曾在他这儿买过鞋和手机，在村里，像她一样喜欢淘宝却不会网购的老人有不少，这部分人就是他的主要客户。

“现在一个月，我能帮人代买两三百件快递，好的时候收入有2000多元。”李高峰说，他做农村淘宝生意已有近两年时间，主要就是帮人在网上买东西并依托自己经营的小卖部设立快递分发站点，而他自己的收入来源主要为“代购费”，每帮人代买一单从中抽取的“代购费”金额不等，一般为商品价格的2%至3%。

就在记者和李高峰聊天时，一辆快递车在站点门口停下，留下了5件快递后离开。李高峰说，这辆车每天下午这个时间基本上都会来，“有时候感觉它就像生活的希望一样，有时候会走，可还是会回来的”。

过去 一场意外让他变成了胸部以下不能活动的残疾人

李高峰为啥会做起农村淘宝这一行，故事还得从头说起。

李高峰是家中的大哥，下面还有一个弟弟和一个妹妹，一家五口人的生活全靠父亲一人种地维持。回忆起过去，李高峰情不自禁地轻轻摇了摇头：“那时候苦，家里交不起电费，我爸就把电停了。”在他儿时的记忆中，煤油灯算得上是他的“老朋友”。

初中毕业后，李高峰向父亲说出了自己想了很久的决定：不想继续读书，想出去打工供弟弟、妹妹上学。走出家乡之后，他才发现外面的世界并不像自己想的精彩。他辗转多地谋生，干过搬砖工、矿工、管道工、保安等，每个月除了留下一些饭钱，其余的收入都悉数寄回家中。日子一天天过去，生活虽然辛苦，但也有惊喜——打工期间，他结婚了，接连有了两个活泼可爱的儿子，弟弟也考上了医学类的中专学校。

正当生活越过越滋润的时候，命运却为他埋伏下了一个急转弯。2009年10月2日，这一天让李高峰一辈子也忘不了，“第二天就是中秋节了，可我没打算回家，只想多挣点儿钱”。当天，他正在山西一个工地上干活儿，不料被高空重物砸中。等他醒来的时候，无意中听人谈话才知道自己颈椎被砸断了。

“我感到特别绝望，本来想成为家里的顶梁柱，没想到自己竟成了累赘。”李高峰回忆说，他曾想过很多种结束生命的方式，但心里有个声音告诉他不能这样，因为他是男人，还有父母、妻子和孩子。

经过一年多的康复，他的胸部以下仍不能活动，但胳膊和双手恢复了部分功能。在此期间，另一个打击接踵而至——妻子离开了这个家。

未来 他希望在牡丹花开时能带着父亲和孩子进城看看

祸不单行，2012年，李高峰的母亲因脑溢血后遗症造成半边身体基本丧失行为能力。李高峰说，他这辈子最对不起的人是父亲，父亲年事已高，他不仅未能尽孝，还全赖父亲照顾一家人。

李高峰的父亲李立夫今年66岁，他是最早支持儿子开办农村淘宝站点的人。李立夫称，他的一天是从早上6点开始的，做早饭、送孙子上学，伺候老伴儿和儿子，上午还要去店里看店。“我们一家人这些年遇到了不少坎儿，但至少我们还在一起，我觉得这就是高兴事儿、幸福事儿。儿子内向不爱说，但心里对我好。”老人说，儿子也经常偷偷地给他买衣服，他觉得自己岁数大了不愿花这冤枉钱，父子俩为此还拌过嘴。

“很多人活着是为了自己，我活着是为了我的父母和孩子。虽然经历了那么多的不好，但我现在能通过双手来养活自己、帮助家里，我觉得还是挺幸福的。”李高峰说，他最大的心愿就是希望在今年牡丹花开时能带着父亲和孩子进城看看。

另外，记者从阿里巴巴了解到，截至目前，我市共有120个农村淘宝服务站点，它们分布在栾川、孟津和宜阳县，今年将有更多农村淘宝站点在新安、汝阳和伊川县落地。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 靳会利 /文 记者 张怡熙 /图）