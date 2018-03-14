洛阳机场航班换季 机票预订最低一折

随着中国民航进入2018夏秋航季，洛阳机场本周开始执行夏秋航班时刻表，除部分航班时刻调整外，还新增、加密多条航线。从今天开始，洛阳机场新增往返宁波、乌鲁木齐的航线，目前预订这些新增航班机票，票价可低至二折。

随着中国民航进入2018夏秋航季，洛阳机场本周开始执行夏秋航班时刻表，除部分航班时刻调整外，还新增、加密多条航线。从今天开始，洛阳机场新增往返宁波、乌鲁木齐的航线，目前预订这些新增航班机票，票价可低至二折。

在新的航班时刻表中，洛阳至宁波、乌鲁木齐的航班由春秋航空公司执飞，航班号分别为9C8648、9C8647，每周二、周四、周六各一班。前往宁波的航班起飞时间为19：35，成人全票价为每人1290元；前往乌鲁木齐的航班起飞时间是9：55，成人全票价为每人2560元。

昨日，记者查询春秋航空官网看到，目前预订前往乌鲁木齐的航班，可享受六折左右折扣，而预订前往宁波的航班，票价可低至二折。

现在正值航空淡季，加上航班换季，多个航空公司都推出了低价票。例如，明天飞往济南的航班，一个半小时的航程，票价最低仅需109元(成人单程经济舱价格，不含税，下同)，约为全价机票的一折。从第三方订票网站显示的信息来看，不少航班票价低至三折或四折，如：洛阳飞北京260元，洛阳飞昆明640元，洛阳飞沈阳600元，洛阳飞海口449元……

航班换季后，洛阳至海口的航线由一周三班加密至一周四班，国内外通航城市共有24个：北京、上海、广州、深圳、沈阳、重庆、曼谷、扬州、大阪、昆明、大连、海口、呼和浩特、济南、杭州、贵阳、南宁、西宁、哈尔滨、天津、桂林、珠海、乌鲁木齐、宁波。

新的航班时刻表将执行至10月28日。洛阳机场工作人员提醒，由于全国各地机场均将执行夏秋换季航班时刻，因此乘机时请认真核对出行航班、时刻、目的地机场，如需选择中转航班，中转城市最好选择北京、上海等大型枢纽机场，这样可选择的航班相对较多。如果您想了解详细的航班信息，请拨打62328666咨询洛阳机场。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 郑泽宁）