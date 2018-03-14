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洛阳天气：今日气温12℃到31℃ 刚入春后就“度夏”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-27 08:20

       昨天中午，小记在微信朋友圈看到一位美女晒出天气预报截图，并提了一个问题：“这天气，还有人像我一样穿秋裤吗？”该条微信的下方，多位好友回答有，还有一人说他还穿着保暖裤。

　　今明两天的气温告诉您，别再纠结穿不穿秋裤啦，您可以脱掉秋裤，放飞自我了。市气象台预计，本周我市降水量偏少，平均气温略偏高，周极端最低气温9℃，山区7℃。周四、周五受东路冷空气影响，部分地区有阵雨，气温较前期明显下降，其他时间晴天间多云，南风为主，气温较高。周内大气污染扩散条件一般。

　　具体预报如下：今天晴天间多云，偏南风3级到4级，气温12℃到31℃；明天晴天转多云，偏南风3级，气温12℃到30℃；周四多云，部分地区有阵雨，东北风4级左右，气温11℃到21℃；周五多云，局部地区有阵雨，气温11℃到19℃；周六多云转晴天，气温10℃到22℃；周日晴天转多云，气温11℃到27℃。

　　昨天早晨，太阳迫不及待地展示它的热情，道路两旁的绿化带里、公园里已是一片姹紫嫣红。小记不由得想起诗人海子写的一首诗《面朝大海，春暖花开》：

　　从明天起，做一个幸福的人

　　喂马，劈柴，周游世界

　　从明天起，关心粮食和蔬菜

　　我有一所房子，面朝大海，春暖花开

　　从明天起，和每一个亲人通信

　　告诉他们我的幸福

　　那幸福的闪电告诉我的

　　我将告诉每一个人

　　给每一条河每一座山取一个温暖的名字

　　陌生人，我也为你祝福

　　愿你有一个灿烂的前程

　　愿你有情人终成眷属

　　愿你在尘世获得幸福

　　我只愿面朝大海，春暖花开

　　1989年3月26日，海子带着对春天的向往告别人世。有人认为，海子将“面朝大海，春暖花开”的祝福赠予陌生人，却唯独忘了自己。（ 洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：崔利利]
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