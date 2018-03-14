洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“市民之家”办理出入境业务攻略：不动纸笔 办理只需20分钟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-26 21:34

　　洛阳网讯 今日下午，记者走访“市民之家”发现，位于四楼南侧出入境管理处成热门窗口，不少市民到此办理护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等相关业务。

　　家住西工区的姚女士带着7岁的女儿前来办理护照续签，计划暑假到日本旅行，“孩子一放学我就赶紧接住来这儿办了，没想到还挺快，从领表到办完大概20分钟不到。”姚女士看了下手机上的时间，算了算。

　　在“市民之家”如何办理出入境业务？会有哪些高效体验？跟着记者来瞧瞧，办理起来“轻车熟路”。

　　【准备材料】

　　出门前，请先检查您的相关资料是否带齐了：16岁以上人员，可持本人身份证前往办理；16岁以下未成年人，需在监护人陪同下，持家庭户口簿、监护人身份证件办理。如果户口簿上无法说明监护人与未成年人关系，还需携带未成年人出生证明。

　　到“市民之家”后，上四楼至南侧出入境管理处。由于目前此处尚未启动自助预约排号系统，您可到中央咨询台咨询并移步至东侧自助及人工照相区域。

　　【申请表】

　　在自助及人工照相窗口，向工作人员出示身份证，系统将自动识别个人基本信息生成《中国公民出入境证件申请表》，工作人员会简单询问个人联系方式、家庭联系电话等信息添加至个人申请表。

　　【影像采集】

　　自助及人工照相窗口里侧便是影像采集处。市民背靠白色背景板端坐，工作人员将微调您的坐姿至合适角度按快门。

　　据了解，目前我市出入境管理处影像采集采用一体化机器，系统已提前设置了灯光亮度等，可一次拍摄出令您满意的证件照片。

　　值得注意的是，申请人尽量着深色有领服装拍照，不要穿着白色或浅色服装；女士不得化浓妆，不能带美瞳，不戴眼镜；同时，不要戴帽子、围巾、项链、耳坠等饰品。该窗口东侧设置有简易“梳妆台”，配有镜子、梳子、喷雾等，方便您整理碎发。

　　影像采集后，照片信息也将自动上传至您的个人申请表，轻按打印即可“不动一纸一笔”完成申请部分。

　　根据您的办证需求，打印的申请表上方会自动生成护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等相应的长方形条码，将为您受理过程节省时间。

　　【受理】

　　目前，“市民之家”的出入境管理处共设置5个受理窗口和1个收费确认窗口。5个受理窗口可同时办理，减少您的排队时长。工作人员将根据您申请表上方的条形码获取表格内容快速受理。

　　【结算】

　　据了解，目前首次办理护照费用为160元，换发或补发180元；往来港澳通行证80元，一次签注15元；往来台湾通行证费用同上。

　　办结后，您可到本层西南角结算服务窗口缴费。目前暂不支持支付宝或微信支付，请您提前备好现金。

　　待结算完成，返回受理大厅的收费确认窗口进行确认。

　　【领取】

　　一般，护照可在10个工作日出证，签注类证件需等待7个工作日。 相关负责人提醒，目前“市民之家”受理窗口暂不能取证，您需要到洛龙区太康路出入境管理处发证窗口领证，或选择邮递到付方式领取。(见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]口腔溃疡没在意，女子三周后被确诊为舌癌！
  • ·[健康]吃完饭后坚持这样刷牙，会让你的牙齿更健康！
  • ·[健康]入睡五个坏习惯会加速衰老，第一个就很危险
    		•
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于...
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
        张启元说她95岁，没几个人相信。她满头黑发，健步如飞，思维敏捷，聊天时用汉语、英语混着说，“潮”得令年...
  • ·养蛇的萌妹子
  • ·早上喝汤时您还会再加勺盐吗？
  • ·好看又营养 轻食轻松做
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 年底前，洛阳中心城区建成6个停车场
  • 洛阳至珠海航线昨日首航
  • 好消息！洛阳这仨牡丹观赏园推出市民...
  • 洛阳这9座宝塔，很多老洛阳人都没见过！
  • 9月底前，洛阳市区部分道路交通标线陆...
  • 又一洛阳元素登上“国家名片”
  • 今年牡丹文化节期间，洛阳这四家牡丹...
  • 即日起，38路、80路、96路、97路、大...
  • 洛阳市新获批两个国家外贸转型升级基地
  • 展自信，弘扬优秀文化—— 一谈把准第...
    		•
    百姓呼声
    因换工作社保断缴三个月，对个人有啥影响
    外省缴纳的公积金能否在洛阳贷款买房使用
    精彩图片
    洛阳至珠海航线昨日首航
    又一洛阳元素登上“国...
    提醒！倒车雷达和影像...
    洛阳一市民家里漏水5年...
    精彩热帖

    山乡下峪春来早

    樱花盛开的时候

    樱桃花下凌波仙

    快乐童年
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605