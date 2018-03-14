洛阳“市民之家”办理出入境业务攻略：不动纸笔 办理只需20分钟

今日下午，记者走访“市民之家”发现，位于四楼南侧出入境管理处成热门窗口，不少市民到此办理护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等相关业务。

洛阳网讯 今日下午，记者走访“市民之家”发现，位于四楼南侧出入境管理处成热门窗口，不少市民到此办理护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等相关业务。

家住西工区的姚女士带着7岁的女儿前来办理护照续签，计划暑假到日本旅行，“孩子一放学我就赶紧接住来这儿办了，没想到还挺快，从领表到办完大概20分钟不到。”姚女士看了下手机上的时间，算了算。

在“市民之家”如何办理出入境业务？会有哪些高效体验？跟着记者来瞧瞧，办理起来“轻车熟路”。

【准备材料】

出门前，请先检查您的相关资料是否带齐了：16岁以上人员，可持本人身份证前往办理；16岁以下未成年人，需在监护人陪同下，持家庭户口簿、监护人身份证件办理。如果户口簿上无法说明监护人与未成年人关系，还需携带未成年人出生证明。

到“市民之家”后，上四楼至南侧出入境管理处。由于目前此处尚未启动自助预约排号系统，您可到中央咨询台咨询并移步至东侧自助及人工照相区域。

【申请表】

在自助及人工照相窗口，向工作人员出示身份证，系统将自动识别个人基本信息生成《中国公民出入境证件申请表》，工作人员会简单询问个人联系方式、家庭联系电话等信息添加至个人申请表。

【影像采集】

自助及人工照相窗口里侧便是影像采集处。市民背靠白色背景板端坐，工作人员将微调您的坐姿至合适角度按快门。

据了解，目前我市出入境管理处影像采集采用一体化机器，系统已提前设置了灯光亮度等，可一次拍摄出令您满意的证件照片。

值得注意的是，申请人尽量着深色有领服装拍照，不要穿着白色或浅色服装；女士不得化浓妆，不能带美瞳，不戴眼镜；同时，不要戴帽子、围巾、项链、耳坠等饰品。该窗口东侧设置有简易“梳妆台”，配有镜子、梳子、喷雾等，方便您整理碎发。

影像采集后，照片信息也将自动上传至您的个人申请表，轻按打印即可“不动一纸一笔”完成申请部分。

根据您的办证需求，打印的申请表上方会自动生成护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等相应的长方形条码，将为您受理过程节省时间。

【受理】

目前，“市民之家”的出入境管理处共设置5个受理窗口和1个收费确认窗口。5个受理窗口可同时办理，减少您的排队时长。工作人员将根据您申请表上方的条形码获取表格内容快速受理。

【结算】

据了解，目前首次办理护照费用为160元，换发或补发180元；往来港澳通行证80元，一次签注15元；往来台湾通行证费用同上。

办结后，您可到本层西南角结算服务窗口缴费。目前暂不支持支付宝或微信支付，请您提前备好现金。

待结算完成，返回受理大厅的收费确认窗口进行确认。

【领取】

一般，护照可在10个工作日出证，签注类证件需等待7个工作日。 相关负责人提醒，目前“市民之家”受理窗口暂不能取证，您需要到洛龙区太康路出入境管理处发证窗口领证，或选择邮递到付方式领取。(见习记者 谢娜娜)